WM 2018: Island gegen Kroatien live im TV, Stream & Ticker

Will mit Island den ersten WM-Sieg der Geschichte bejubeln: Kapitän Aron Einar Gunnarsson.

WM 2018: In der Gruppe D trifft am Dienstag Island gegen Kroatien. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Showdown in der Gruppe D: Am Dienstag (26. Juni, Anstoß 20 Uhr) treffen die Mannschaften von Island gegen Kroatien aufeinander. Nach der 0:2-Niederlage gegen Nigeria braucht der Außenseiter Island ein kleines Fußballwunder, um das WM-Aus noch abzuwenden. Doch vor dem Endspiel gegen Kroatien ist Aufgeben für die stolzen Wikinger keine Option. "Es ist irgendwie merkwürdig, aber wir sind noch im Rennen", sagte Trainer Heimir Hallgrimsson. Island benötigt einen Sieg gegen Kroatien und muss darauf hoffen, dass Argentinien gegen Nigeria knapp siegt, um sich im Torverhältnis gegen Argentinien durchzusetzen - sollte Nigeria punkten, stehen die Afrikaner im Achtelfinale. Kroatien hat sich mit zwei Siegen in zwei Spielen souverän für die K.o.-Runde qualifiziert.

WM 2018: Island gegen Kroatien live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Island gegen Kroatien wird am Dienstag (26. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live vom ARD-Digitalsender One übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung "WM live" um 19.15 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Stephan Schiffner live aus Rostow am Don.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Das Spiel Island gegen Kroatien im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet der ARD-Sender One auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über one.ard.de.

Island gegen Kroatien im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Island vs. Kroatien

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe D

16. Juni 2018 15 Uhr: Argentinien - Island

21. Juni 2018 21 Uhr: Kroatien - Nigeria

21. Juni 2018 20 Uhr: Argentinien - Kroatien

22. Juni 2018 17 Uhr: Nigeria - Island

26. Juni 2018 20 Uhr: Island - Kroatien

26. Juni 2018 20 Uhr: Nigeria - Argentinien

In diesem Stadion findet das Spiel Island gegen Kroatien statt

Die Rostow-Arena in der russischen Stadt Rostow am Don zählt zu den Stadien, die extra für die WM 2018 in Russland neu errichtet wurden. Sie bietet etwa 45.0000 Zuschauern Platz. Die Arena, deren Dachform an die Windungen des Flusses Don erinnern soll, wird zur Weltmeisterschaft 2018 der Austragungsort von vier Gruppenspielen und einem WM-Achtelfinale sein.

