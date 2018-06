Das Phänomen Paninibild begeistert viele Fußball-Fans

Reporterin Inga Böddeling hat eine Tauschbörse in Kreuzberg besucht – und dabei so manchen Trick gelernt.

Berlin. Für den bärtigen Mann am Kiosk gehört der Griff unter die Ladentheke zum Alltag. Einmal die Boxen mit den kleinen Fußball-Stickern hervorgeholt und die Tütchen abgezählt. „Wie viele hättense denn jern?“, fragt er. Drei sollten reichen. Um diesem immer wiederkehrenden Phänomen auf den Grund zu gehen, das zwei italienische Brüder vor 57 Jahren in die Welt setzten, als sie Italiens Fußballer auf Klebepapier druckten und in Tüten packten. Das Panini-Phänomen, es war geboren!

Dabei hatten Giuseppe und Benito Panini erst einmal einen Fehlstart hingelegt – mit Sammelalben für Blumenbilder. Erst als Fußballer die Blümchen ersetzten, startete Panini durch – passend zur WM 1974 auch in Deutschland. Seitdem bricht in jedem WM- oder EM-Jahr das Sammelfieber aus, Fußball-Fans werden klebewütig, und überall fällt das Wörtchen „Glitzi“. Klingt wie ein Schwamm, der das Spülbecken zum Strahlen bringt. Ist aber ein spezielles Klebebild der Kollektion, das dank Silberfolie einen besonderen Bling-bling-Effekt hat. Nur bestimmten Stickern ist diese Ehre zuteil geworden: den mit den Motiven der Legenden um Miroslav Klose zum Beispiel und natürlich dem WM-Pokal.

Der bärtige Mann im Kiosk hatte kein glückliches Händchen. Unter den 15 Bildchen ist kein „Glitzi“. Beim Anblick von Cristiano Ronaldo, dem WM-Stadion von Saransk oder Perus Torwart Pedro Gallese jucken trotzdem die Finger, wieder selbst in den Klebe-Kampf zu ziehen. Das schafft nicht mal die Mario-Götze-Sammelkarte aus dem Kinderriegel.

Panini hat schon lange Konkurrenz – zumindest würden sich das die anderen Hersteller von Sammelkarten wünschen. Bei Rewe gibt es Kärtchen aller WM-Spieler gratis zum Einkauf dazu. Allerdings haben die Supermarkt-Bildchen ebenso wenig durchschlagenden Erfolg wie die Schokoriegel-Sticker aus Duplo, Hanuta und Co. Obwohl sie mehr oder weniger kostenlos sind.

Doch selbst steigende Preise schrecken Panini-Fans nicht ab. 2006 kostete ein Tütchen Fußballer noch 50 Cent. Zur EM 2016 waren es 70 Cent, mittlerweile sind es 90. Panini begründet den Preisanstieg mit gestiegenen Lizenzkosten der Fifa. Es verwundert wenig, dass der Weltverband am Sticker-Geschäft mitverdienen will. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Sammler einen glatten Euro für ihre Tütchen blechen müssen.

Das italienische Klebebild-Imperium machte allein im Jahr 2016 einen Umsatz von 631 Millionen Euro. In Fußballbildchen umgerechnet sind das übrigens über 3,5 Milliarden.

Ein WM-Album enthält 682 Bildchen. Mathematikprofessor Paul Harper von der Universität Cardiff hat anhand von Wahrscheinlichkeitstests herausgefunden, dass jeder Fan im Schnitt 4832 Sticker kaufen muss, um sein Heft zu füllen. Das sind 967 Tüten. Das Portemonnaie ist dann um 870,30 Euro leichter. Der Brite hat seine Tütchen-Rechnung allerdings ohne die Tauschbörsen gemacht, die das Füllen analog und mittlerweile auch digital erleichtern. Berlins bekannteste Tauschbörse findet im Café Rizz in Kreuzberg statt. Angefangen hat dort alles vor 20 Jahren mit einem Zettel an der Klotür, den ein Klebe-Wütiger in Verzweiflung über fehlende Sticker, aufhängte. Seitdem gehört die Börse in EM- und WM-Jahren quasi zum Spielplan dazu. Jeden Mittwoch und Freitag treffen sich hier Panini-Patrioten.

Einer der größten ist Jörg. Der 64-Jährige sammelt bereits seit 55 Jahren. Er hat schon drei Hefte gefüllt – ein wahrer Panini-Papst. „Man kann einfach nicht aufhören“, sagt Jörg. Es ist wie ein Virus, der sie hier alle befallen hat. Er bricht aus, wenn das Heft auf den Markt kommt, spätestens wenn das erste Tütchen aufgerissen wird. Ist ein deutscher Spieler dabei? Oder vielleicht sogar ein „Glitzi“? Das Fieber steigt mit der Anzahl der eingeklebten Sticker. Und es sinkt erst recht nicht, wenn nur noch wenige Bildchen fehlen.

Noch fehlende Spieler erst ab Mittwoch auf dem Markt

Hast du 447? Hast du Boateng? Mir fehlt noch dieser hier, aber den Namen kann ich nicht aussprechen. So oder so ähnlich fangen alle Tauschgeschäfte an. Die deutschen Stars sind gefragt. Natürlich. Cristiano Ronaldo übrigens nicht. Europas Rekordtorschütze ist gefühlt in jedem zweiten Panini-Päckchen zu finden. „Den hab ich schon sieben Mal“, sagt Max. Macht Ronaldo seine steigende Torquote immer wertvoller, ist es als Panini-Sticker genau umgekehrt. Häufigkeit lässt den Glanz des Portugiesen matter erscheinen. Er ist ja auch kein „Glitzi“.

Max hadert immer noch ein wenig mit der Kaderzusammenstellung des Bundestrainers. Sein Lieblingsspieler ist Leroy Sané – bekanntlich nicht bei der WM am Start. „Aber ich hab ihn als Sticker“, sagt Max. Na immerhin etwas. Und das ist was, was Sané drei anderen deutschen Spielern voraushat. Mario Gomez, Ilkay Gündogan und Marco Reus müssen nachproduziert werden. Panini wirft die drei Nachzügler mit einigen anderen Überraschungsnominierungen erst am nächsten Mittwoch auf den Markt. Dann wird der geneigte Sammler noch einmal auf die Jagd nach den Ergänzungen gehen.

So auch Hector, er ist weder verwandt noch verschwägert mit Deutschlands Linksverteidiger. Obwohl der Neunjährige am Freitagnachmittag vorm WM-Start sein Erfolgserlebnis hat. Endlich ist auch der letzte Sticker gefunden. Ihm fehlte nur noch die Legende Brasiliens – Pelé, natürlich ein „ Glitzi“. Sein Vater unterstützt die Panini-Passion übrigens aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. „Den Kids wird da ein enormer Wissensschatz vermittelt“, sagt er. Sein Sohn habe vorher nicht viel über russische Städte und die übrigen WM-Teilnehmerländer gewusst – quasi ein (nicht ganz) kostenloses Geographie-Studium.

Am Tisch nebenan streicht Leonardo gerade sechs gefundene Sticker von seiner Suchliste. Professionell in einer Excel-Tabelle aufgeführt, welche Stickernummern noch fehlen. Das macht hier jeder so.

Als durchaus professionell könnte man auch Leonardos Trick beim Sticker-Kauf bezeichnen. Um seine mittlerweile arg gebeutelte Geldbörse zu schonen, bestellt der Zehnjährige die Sticker im Ausland. In Spanien oder Frankreich sind die Namen und Bilder natürlich alle gleich, nur die Nummern oder die Farben auf der Rückseite unterscheiden sich von der deutschen Variante.

Nebenbei durchsucht er einen Stickerstapel von Jörg und findet tatsächlich noch sechs Bildchen, die ihm fehlen. Jörg überlässt ihm die Sticker mit der Quote 3:6. Eine Ausnahme. Normalerweise wird 1:1 getauscht. Erst die ganz Verzweifelten auf der Jagd nach den letzten Klebebildchen greifen zu härteren Tauschquoten. Dann wird „Glitzi“-Legende Klose auch mal gegen 20 Kicker aus Nigeria, Australien und Peru getauscht.

Und was passiert, wenn plötzlich alle Sticker beisammen sind? Keine Lücken mehr zu füllen, keine „Glitzis“ mehr zu jagen? Dann ist sie plötzlich da. Die Leere. So wie bei Hector, oder? „Nö. Ich sammle jetzt Rewe-Karten.“