WM 2018: Nigeria gegen Argentinien live im TV, Stream & Ticker

WM 2018: In der Gruppe D trifft am Dienstag Nigeria auf Argentinien. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Showdown in der Gruppe D: Am Dienstag (26. Juni, Anstoß 16 Uhr) treffen die Mannschaften von Nigeria und Argentinien aufeinander. Gewinnen im Parallelspiel die bisher souveränen Kroaten gegen Island, können Lionel Messi und Co. mit einem Erfolg gegen Nigeria den Einzug ins Achtelfinale buchen. Falls Island und Argentinien siegen, entscheidet das Torverhältnis. Aus dem Trio hat einzig Nigeria seine Aufstiegschancen komplett in eigener Hand - sollte sich das Team des deutschen Trainers Gernot Rohr gegen Argentinien durchsetzen, stehen sie in der K.o.-Runde. Nigerias Verteidiger Leon Balogun gibt sich vor dem Match zuversichtlich: „Ich denke, wir können relativ selbstbewusst an die Sache rangehen, ohne arrogant klingen zu wollen“, sagte der Mainz-Legionär.

WM: Kroatien gewinnt 3:0 gegen Argentinien Überraschend deutlicher Sieg gegen WM-Finalisten von 2014. Entsprechend glücklich äußerten sich die kroatischen Fans nach Abpfiff der Partie. WM: Kroatien gewinnt 3:0 gegen Argentinien

WM 2018: Nigeria gegen Argentinien live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Nigeria gegen Argentinien wird am Dienstag (26. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live im Ersten zu sehen sein. Los geht es in der ARD mit der Berichterstattung "WM live" um 19.15 Uhr. Durch die Sendung führt im ARD-Studio Moderator Alexander Bommes zusammen mit ARD-Experte Thomas Hitzlsperger. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Gerd Gottlob live aus Sankt Petersburg.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Nigeria gegen Argentinien im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über daserste.de.

Nigeria gegen Argentinien im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Nigeria vs. Argentinien

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe D

16. Juni 2018 15 Uhr: Argentinien - Island

21. Juni 2018 21 Uhr: Kroatien - Nigeria

21. Juni 2018 20 Uhr: Argentinien - Kroatien

22. Juni 2018 17 Uhr: Nigeria - Island

26. Juni 2018 20 Uhr: Island - Kroatien

26. Juni 2018 20 Uhr: Nigeria - Argentinien

In diesem Stadion findet das Spiel Nigeria gegen Argentinien statt

Das Krestowski-Stadion in St. Petersburg wurde eigens für die Fußball WM 2018 errichtet. Rund 68.000 Zuseher finden in der Arena Platz und können bei der Endrunde insgesamt sieben Spiele verfolgen – darunter eines der beiden WM-Halbfinale und das WM Spiel um Platz 3.

