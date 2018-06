Pekerman: James fit für WM-Spiel gegen Polen

Kasan. Bayern-Profi James Rodríguez ist nach Angaben von Kolumbiens Fußball-Nationaltrainer José Pékerman fit und bereit für seinen ersten Startelfeinsatz bei der WM.

"Es geht ihm sehr gut, das sieht man in den Trainingseinheiten", sagte Pekerman vor der zweiten WM-Partie gegen Polen am Sonntag in Kasan. "Er hat intensiv gearbeitet in den vergangenen Tagen. Wir hoffen, dass er zu 100 Prozent in Topform ist." James, der bei der 1:2-Niederlage gegen Japan wegen der Nachwirkungen einer Wadenverletzung nur eingewechselt worden war, sei "ein entscheidender Spieler für uns".

Gegner Polen dürfe man trotz der 1:2-Auftaktniederlage gegen Senegal nicht unterschätzen, forderte Pékerman. "Wir konnten im ersten Spiel nicht glänzen, aber Polen auch nicht. Die Dinge können sich von einem Spiel zum nächsten dramatisch ändern", sagte er. Polens Star Robert Lewandowski vom FC Bayern wolle er mit konsequenter Verteidigung ausschalten. "Wir müssen Lewandowski in Manndeckung nehmen, ihn die ganze Zeit im Auge behalten", sagte Außenverteidiger Santiago Arias. "Wir haben viele Spieler, die ihnen ihre Stärken nehmen können."

( dpa )