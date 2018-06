WM 2018: Australien gegen Peru live im TV, Stream & Ticker

WM 2018: In der Gruppe C trifft am Donnerstag Australien auf Peru. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

WM 2018: Am Dienstag (26. Juni, Anstoß 16 Uhr) treffen in der Gruppe C die Mannschaften von Australien und Peru aufeinander. Australien hat sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Dänemark die Chance aufs Weiterkommen gesichert. Jetzt braucht es am letzten Spieltag am Dienstag einen Sieg gegen Peru mit zwei Toren Unterschied und eine Niederlage von Dänemark im Parallelspiel, um doch noch weiterzukommen. Peru hat nach zwei 1:0-Niederlagen nach zwei Spielen keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde.

WM 2018: Australien gegen Peru live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Australien gegen Peru wird am Dienstag (26. Juni, Anstoß 16.00 Uhr) live vom ARD-Digitalsender One übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung "WM live" um 15.05 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 16 Uhr übernimmt Kommentator Stephan Schiffner live aus Sotschi.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Das Spiel Australien gegen Peru im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet der ARD-Sender One auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über one.ard.de.

Australien gegen Peru im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Australien vs. Peru

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe C

16. Juni 2018 12 Uhr: Frankreich - Australien

16. Juni 2018 18 Uhr: Peru - Dänemark

21. Juni 2018 14 Uhr: Dänemark - Australien

21. Juni 2018 17 Uhr: Frankreich - Peru

26. Juni 2018 16 Uhr: Dänemark - Frankreich

26. Juni 2018 16 Uhr: Australien - Peru

In diesem Stadion findet das Spiel Australien gegen Peru statt

Das Fisht-Stadion wurde im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi errichtet und diente dort als Austragungsort der Eröffnungsfeier und der Schlusszeremonie. Für die Weltmeisterschaft wurde die Stadionkapazität von 40.000 auf rund 48.000 Plätze erhöht. Im Rahmen der Fußball Weltmeisterschaft 2018 finden insgesamt sechs Spiele im Fisht-Olympiastadion in Sotschi statt, darunter eines der WM-Achtelfinale und eines der WM-Viertelfinale.

