WM 2018: Iran gegen Portugal live im TV, Stream & Ticker

Weltmeisterschaft: In der Gruppe B trifft am Montag der Iran auf Portugal. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Für Europameister Portugal steht am letzten Spieltag am Montag (25. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) in Gruppe B das Duell mit dem Iran an. Irans Nationalcoach Carlos Queiroz rechnet sich bei der Fußball-WM auch als Außenseiter im entscheidenden Vorrunden-Duell gegen den bislang überragenden Christiano Ronaldo & Co. Chancen auf das Weiterkommen aus.

Iran lässt Frauen beim Public Viewing ins Fußball-Stadion

"Bei dieser WM ist eins klar geworden: es gibt keine unschlagbaren Mannschaften", sagte Queiroz vor der Partie am Montag in Saransk. Sein Team wolle "Portugal ärgern und sie da treffen, wo es weh tut." Der Iran braucht einen Sieg, um erstmals in seiner Geschichte das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft zu erreichen. Im Falle eines Unentschiedens wäre Schützenhilfe von Marokko im Parallelspiel gegen Spanien nötig.

WM 2018: Iran gegen Portugal live im Free-TV

Das Vorrundenspiel des Iran gegen Portugal wird am Montag (25. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live im Zweiten zu sehen sein. Los geht es im ZDF mit der Berichterstattung "WM live" um 19.25 Uhr. Durch die Sendung führt im ZDF-Studio Moderator Oliver Welke zusammen mit ZDF-Experte Oliver Kahn und dem Gast Gaizka Mendieta. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann live aus Saransk.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Das Spiel Iran gegen Portugal im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Iran gegen Portugal im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Iran vs. Portugal

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe B

15. Juni 2018 17 Uhr: Marokko - Iran

15. Juni 2018 20 Uhr: Portugal - Spanien

20. Juni 2018 14 Uhr: Portugal - Marokko

20. Juni 2018 20 Uhr: Iran - Spanien

25. Juni 2018 20 Uhr: Spanien - Marokko

25. Juni 2018 20 Uhr: Iran - Portugal

In diesem Stadion findet das Spiel Iran gegen Portugal statt

Die Mordwinien-Arena in Saransk - auch Yubileyniy-Stadion genannt - wurde eigens für die WM 2018 erbaut und wird während des Turniers rund 45.000 Zuschauern Platz bieten. Vier Vorrundenspiele werden während der WM in Russland in der Mordwinien-Arena ausgetragen. In Zukunft wird in der Arena der russische Zweitliga-Verein FK Mordowia Saransk seine Heimspiele austragen.

