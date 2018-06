WM 2018: Uruguay gegen Russland live im TV, Stream & Ticker

Weltmeisterschaft: In der Gruppe A trifft am Montag Uruguay auf Gastgeber Russland. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

WM 2018 in Russland Uruguay gegen Russland live im TV, Stream & Ticker

In der Gruppe A trifft am Montag (25. Juni; Anstoß 16 Uhr) Uruguay auf den WM-Gastgeber Russland. Nach zwei holprigen Auftritten gegen Ägypten und Saudi-Arabien freut sich Uruguay auf den ersten richtigen WM-Härtetest im Gruppenfinale gegen Russland. "Sie haben gezeigt, dass sie in sehr guter Form sind. Es ist positiv für uns, jetzt ein Spiel auf diesem Niveau zu haben", sagte Uruguays Mittelfeldspieler Diego Laxalt.

Suárez führt Uruguay ins Achtelfinale – Russland weiter

In Samara benötigen die beiden bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Kontrahenten einen Sieg, um die Gruppe A als Erster abzuschließen. Im Achtelfinale wartet mit größter Wahrscheinlichkeit entweder Europameister Portugal oder Ex-Weltmeister Spanien.

WM 2018: Uruguay gegen Russland live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Uruguay gegen Russland wird am Montag (25. Juni, Anstoß 16.00 Uhr) live im Zweiten zu sehen sein. Los geht es im ZDF mit der Berichterstattung "WM live" um 15.05 Uhr. Durch die Sendung führt im ZDF-Studio Moderator Jochen Breyer zusammen mit ZDF-Experte Christoph Kramer. Pünktlich zum Anstoß um 16 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt live aus Samara.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Uruguay gegen Russland im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Uruguay gegen Russland im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Uruguay vs. Russland

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe A

14. Juni 2018 17 Uhr: Russland - Saudi-Arabien

15. Juni 2018 14 Uhr: Ägypten - Uruguay

19. Juni 2018 20 Uhr: Russland - Ägypten

20. Juni 2018 17 Uhr: Uruguay - Saudi-Arabien

25. Juni 2018 16 Uhr: Uruguay - Russland

25. Juni 2018 16 Uhr: Saudi-Arabien - Ägypten

In diesem Stadion findet das Spiel Uruguay gegen Russland statt

Das Samara-Stadion (auch Kosmos-Arena) wurde eigens für die WM 2018 erbaut und wird während des Turniers rund 45.000 Zuschauern Platz bieten. Das Design der Samara-Arena mit seiner gigantischen 60 Meter hohen Glaskuppel soll die Metropole Samara als Luft- und Raumfahrtzentrum Russlands feiern. Vier Spiele aus ebenso vielen WM-Gruppen werden hier zu sehen sein, dazu ein Achtelfinale und ein Viertelfinale der WM 2018.

