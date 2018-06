WM 2018: Polen gegen Kolumbien live im TV, Stream & Ticker

Weltmeisterschaft: In der Gruppe H trifft am Sonntag Polen auf Kolumbien. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Am 2. Spieltag stehen sich in der Gruppe H am Sonntag (24. Juni, Anstoß 20 Uhr) Polen und Kolumbien in Kasan gegenüber. Beide WM-Teilnehmer hatten sich den Strat in die Weltmeisterschaft sicher anders vorgestellt. Als Gruppenfavoriten waren die Teams der Bayern-Stars Robert Lewandowski und James Rodriguez nach Russland gefahren, stehen aber nach Auftaktniederlagen im direkten Duell am Sonntag unter Druck. Beide müssen gewinnen, um alle Chancen auf das Achtelfinale zu wahren.

Head-to-Head: Polen vs. Kolumbien Polen und Kolumbien brauchen in ihrem 2. Gruppenspiel an der Fussball-WM in Russland dringend Punkte.

WM 2018: Polen gegen Kolumbien live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Polen gegen Kolumbien wird am Sonntag (24. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live im Ersten zu sehen sein. Los geht es in der ARD mit der Berichterstattung "WM live" um 19.10 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Matthias Opdenhövel live aus Kasan.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Das Spiel Polen gegen Kolumbien im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über daserste.de.

James vs. Lewandowski: Bayern-Stars kämpfen ums WM-Überleben

Polen gegen Kolumbien im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Polen vs. Kolumbien

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe H

19. Juni 2018 14 Uhr: Kolumbien - Japan

19. Juni 2018 17 Uhr: Polen - Senegal

24. Juni 2018 17 Uhr: Japan - Senegal

24. Juni 2018 20 Uhr: Polen - Kolumbien

28. Juni 2018 16 Uhr: Senegal - Kolumbien

28. Juni 2018 16:00 Uhr: Japan - Polen

In diesem Stadion findet das Spiel Polen gegen Kolumbien statt

Das 2013 errichtete Kasan-Arena, benannt nach dem Spielort in der russischen Republik Tatarstan, wurde vom gleichen Architekturbüro wie das Wembley-Stadion und das Emirates-Stadion in London entworfen. Es fasst rund 45.000 Zuschauer. Highlights sind die geschwungene Dachlinie und die LED-Fassade in HD-Qualität. Mit einer Breite von 150 Metern und einer Höhe von 35 Metern ist sie die größte LED-Fassade an einem Stadion. In der Kasan-Arena wird während der WM 2018 sechs Spiele ausgetragen - darunter eines der Achtelfinale und ein Viertelfinale.

