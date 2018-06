Kroatien ist plötzlich Favorit

Nischni Nowgorod. Grinsend ging Mario Mandzukic, ein einschüchternder Kerl von Fußballer, zufrieden mit getanen Lastendiensten. Von Beginn an hatte er die Gegner wieder im Grenzbereich beharkt, aber doch erst nach einer Stunde die Gelbe Karte gesehen. Bald danach war dann alles entschieden zugunsten eines historischen 3:0-Siegs seiner Kroaten, woraufhin zu Recht die Rede war von Luka Modric, dem überragenden Spielmacher, der mit einem einzigen Pass ganze Abwehrreihen aushebeln kann und mit seinem Tor zum 2:0 das Kunstwerk der Nacht hinterließ. Aber dass es überhaupt so weit kam, dass die Kroaten am Ende gar über den Platz schwebten, daran hatte auch Mandzukic seinen Anteil. Er brachte die Partie auf die Ebene von Mentalität und Behauptungswillen – eben dorthin, wo Argentinien am anfälligsten war.

Es ist diese Mischung aus Modric und Mandzukic, aus Klasse und Wettkampfhärte, die Kroatien zur Aufführung brachte – und die es jetzt plötzlich in aller Munde bringen als vielleicht mehr als nur einen Geheimfavoriten für dieses Turnier. Die Spieler scheinen die Rolle problemlos anzunehmen. „Ich habe uns auf dem Platz als sehr mächtige Mannschaft wahrgenommen“, erklärte Außenverteidiger Sime Vrsaljko: „Wir gehören zu den stärksten der Welt.“ Favorit? „Ich habe das vorher nicht gehört, aber ich höre es jetzt“, sagte Abwehrchef Dejan Lovren. „Gut so. Das heißt, dass uns die anderen fürchten. Ich denke, sie verstehen jetzt, dass sie Kroatien respektieren müssen.“

Auf der anderen Seite ist das so neu ja alles nicht. Vor zwei Jahren bei der EM manövrierten sich die Kroaten mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Spanien in eine ähnliche Situation, doch dann folgte das unglückliche Aus nach Verlängerung im Achtelfinale gegen Portugal. Kroatien hatte an jenem Abend in Lens sichtlich Mühe mit der Bürde, als gefühlter Favorit das Spiel zu machen und einzulösen, was Lovren nun verkündete: „Wenn du dir die Aufstellung anschaust, haben wir bessere Spieler als vor 20 Jahren. Wir können noch weiter kommen.“ Weiter als beim dritten Platz 1998 mit Spielern wie Zvonimir Boban und Davor Suker.

Ein Mittelfeld mit Modric, Ivan Rakitic und Marcelo Brozovic – einer wie Real Madrids Mateo Kovacic sitzt nur auf der Bank – wird bei diesem Turnier allenfalls noch Spanien ausgleichen. Die Verteidigung stand gegen Argentinien meist solide, der Angriff mit dem Frankfurter Ante Rebic und Ivan Perisic als Ergänzung zu Mandzukic ist so agil wie mit seinem konstanten Pressing unangenehm. „Ich rechne immer mit Fehlern des gegnerischen Torwarts“, sagte Rebic zu Willy Caballeros epochalem Patzer vor dem Führungstor: „Weil zu meinen Stärken gehört, ihn immer unter Druck zu setzen.“

Der Zusammenhalt ist noch besser als bei der EM 2016

Ist man jetzt also weiter als 2016? Wo der damalige Trainer Ante Cacic nicht unumstritten war, lobten die Spieler nun unisono die Taktik des international kaum bekannten Zlatko Dalic. Darüber hinaus scheint der Zusammenhalt besser denn je. Geradezu bewegt berichteten Modric und Rakitic fast wortgleich von der aufopferungsvollen Verteidigungsarbeit im Team, die es Lionel Messi so schwer machte. „Wir haben eng beieinander gestanden, einer hat auf den anderen aufgepasst“, sagte Rakitic. „So haben wir ihm die Passwege geschlossen. Jetzt tut der ganze Körper weh.“ Müde nach der langen Saison? „Auf dass es noch 1000 Kilometer mehr sein mögen. Kein Problem. Ich laufe für meine Leute.“

Nichts scheint diese hochkarätige und erfahrene Gruppe aus dem Konzept zu bringen, nicht mal die notorisch mafiösen Zustände im Verband, dessen langjähriger Vize Zdravko Mamic voriges Jahr einem Mordanschlag entging und wegen Unterschlagung und Steuerhinterziehung bei Spielertransfers als Klubchef von Dinamo Zagreb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, vor deren Antritt er sich nach Bosnien absetzte. Mamic soll kräftig an den Karrieren von Lovren und Modric mitverdient haben; dass sich der Spielmacher während seiner Zeugenvernehmung widersprach, brachte ihm damals eine Anzeige wegen Falschaussage ein.

Bei der WM herrschte Modric einen fragenden Reporter an, über diese Affäre werde er hier nicht sprechen. Und auch die Posse um Angreifer Nikola Kalinic, den Nationaltrainer Dalic wegen wiederholter Verweigerung der Einwechslung nach Hause geschickt hatte, spielte schon in Nischni Nowgorod keine Rolle mehr. Ohne Kalinic ist Mandzukic der einzige Mittelstürmer im Kader. Er sollte die Grenze also lieber nicht überschreiten. Aber darin war er ja schon immer ein Meister.

