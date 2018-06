WM-Podcast: Tag 8 – Notstand in Moskau

WM-Podcast "Immer Hertha" WM 2018: Notstand in Moskau

Zur WM als Sonderausgabe: Der Podcast "Immer Hertha" - täglich neu, immer aktuell und stets am Ball.

Kaum ist Joseph Blatter in Moskau, ist das Bier leer. Der Nationalmannschaft ist es egal: In Sotschi lacht nicht nur die Sonne, sondern auch Thomas Müller. Hat da jemand Grüppchen gesagt? Gezittert wird jedenfalls anderswo. In Spanien. Im Iran. Auf den Rängen weniger, da wird fleißig Müll eingesammelt. Von den Fans. Freiwillig.

Der Immerhertha-Podcast geht in den WM-Modus: Täglich diskutieren die Morgenpost-Experten über die wichtigsten Ereignisse des Turniers - informativ, unterhaltsam, kompakt. Zu hören von Montag bis Freitag ab sechs Uhr.

