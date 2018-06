Kader komplett Löw-Team trainiert in Sotschi - Hector dabei

Sotschi. Jonas Hector ist nach überstandenem Infekt ins Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der Kölner Abwehrspieler, der das erste WM-Gruppenspiel verpasst hatte, war heute bei der ersten Übungseinheit des DFB-Teams in Sotschi wie alle anderen 22 WM-Spieler dabei. Bundestrainer Joachim Löw startete auf einem Platz gegenüber dem WM-Stadion Fischt in praller Sonne den Vorbereitungs-Endspurt auf das schon entscheidende Gruppenspiel gegen Schweden. Auch während des Trainings wurde der Rasen bei Temperaturen um 30 Grad immer wieder bewässert.

Für Löw und 13 seiner WM-Spieler ist es ein bekannter Ort. Schon beim Confed-Cup-Sieg im Vorjahr hatte das deutsche Team auf dem Übungsplatz mit Blick auf einen großen Vergnügungspark in Sotschi trainiert. Nach dem ernüchternden 0:1 zum WM-Auftakt gegen Mexiko muss die deutsche Mannschaft am Samstag im zweiten Turnier-Spiel gegen Schweden unbedingt punkten, um den frühzeitigen WM-K.o. in Russland zu verhindern.

( dpa )