Hass und Pöbeleien gegen ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann

Berlin. Das lahme 2:1 der Japaner gegen das Team von Kolumbien gehörte nicht zu den Höhepunkten der Fußball-WM in Russland. Trotzdem bot das Spiel Anlass für reichlich Aufregung – für manche TV-Zuschauer, aber auch für das ZDF, das die Partie am Dienstag live übertrug.

Grund für den Wirbel war nicht die sportliche Vorstellung der beiden Mannschaften, sondern der Live-Kommentar zum Spiel, bei dem knapp 3,8 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Der kam von Claudia Neumann, einzige Frau im Team der öffentlich-rechtlichen TV-Kommentatoren bei der WM .

„Neumanns Stimme tut in den Ohren weh“

Bei Twitter und Facebook häuften sich Beleidigungen, Pöbeleien und regelrechte Hass-Kommentare gegen die 54-jährige Journalistin. Neumann sei „wahnsinnig unangenehm“ oder ihre Stimme tue „in den Ohren weh“ gehörte da noch zu den harmloseren Kommentaren.

So viel sind unsere deutschen Nationalspieler wert So viel sind unsere deutschen Nationalspieler wert So viel sind unsere deutschen Nationalspieler wert

Das ging so weit, dass sich ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann gefordert sah. „Wir akzeptieren natürlich Kritik, auch bei den Kommentatoren – was aber bei Claudia Neumann passiert, sprengt alle Grenzen“, sagte Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur. Und weiter: „Hier wird offensichtlich etwas Grundsätzliches berührt: Eine Frau kommentiert ein Spiel der Männer-WM. Manche drehen da im Netz völlig durch, das ist unterste Schublade.“

Neumann ist an diesem Mittwoch erneut im WM-Einsatz. Sie kommentiert die Begegnung Portugal gegen Marokko um 14 Uhr live im Zweiten .

Das ZDF sah sich angesichts der Anti-Neumann-Welle bei Twitter und Facebook genötigt, bei Facebook einige Kommentare von Nutzern zu entfernen die Nutzer und an die „Netiquette“ zu erinnern. Wer mit Schimpfwörtern um sich werfe, müsse damit rechnen, „dass wir seinen Kommentar löschen“.

Aber auch im Internet fand sich Unterstützung für Neumann. So etwa bei diesem Fußball-Fan:

Boah Leute, reden wir wirklich immer noch darüber dass eine Frau ein Fußballspiel kommentiert? Euer ernst? Wir haben 2018 und nicht 1918. Kommt damit klar oder kriecht unter euren Stein zurück. #ClaudiaNeumann #ARGISL #WM2018 — Mathias 🇪🇺 (@Donegal72) June 16, 2018

Marcel Reif: „Das ist unsäglich“

Neumann erhielt auch Rückendeckung aus dem Kollegenkreis. So nahm etwa Reporter-Legende Marcel Reif die Reporterin in Schutz. Reif, einst selbst beim ZDF im Einsatz, sagte der „Stuttgarter Zeitung“: „Das ist unsäglich, weil es mit Sachlichkeit nichts zu tun hat. Wenn einem Leute zuhören, gibt es immer Leute, die es gut oder nicht gut finden, richtig oder nicht richtig. Aber jemanden so in der Art anzugehen, das verbitte ich mir.“ Reif sagte außerdem über die Kollegin: „Bei Claudia Neumann fehlt es nicht an Fachkompetenz. Ausrufezeichen. Punkt.“

Claudia Neumann will sich laut ZDF derzeit nicht zu den Beschimpfungen äußern, sondern sich auf ihren Job in Russland konzentrieren. Für sie ist die Situation allerdings nicht neu. Schon während der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich 2016 hatte es viel Häme für Neumann gegeben , die damals als erste Frau im deutschen Fernsehen Spiele einer Männer-EM kommentiert hatte.

Damals sagte Neumann im Gespräch mit unserer Redaktion, Frauen seien bei Teilen der Gesellschaft wenn es um Fußball geht „nur geduldet, am besten hübsch anzusehen aber keinesfalls in der klassischen Männerrolle am Mikrofon“ . Das gelte selbstverständlich nicht für alle. Sie kenne auch Menschen, die es kaum fassen könnten, dass heutzutage „solche Debatten überhaupt noch geführt werden“. (mit Material von dpa)

Cathy Hummels empfindet die Bezeichnung „Spielerfrau“ als abwertend. Die gebürtige Münchnerin und Moderatorin ist seit 2007 mit Nationalspieler Mats Hummels zusammen. Im Juni 2015 läuteten die Hochzeitsglocken. Wir zeigen die Partnerinnen der Spieler im deutschen WM-Kader. Foto: Annegret Hilse / SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Im Januar 2018 kam der gemeinsame Sohn Ludwig zur Welt. Foto: Peter Schatz / imago/ActionPictures

Scarlett Gartmann ist die Frau an der Seite des deutschen Fußball-Stars Marco Reus. Das Model und der BVB-Kicker machten im Februar 2016 ihre Beziehung öffentlich. Das Paar wohnt in einem Haus südlich von Dortmund. Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Diese Aufnahme zeigt Keeper Manuel Neuer einen Tag vor der kirchlichen Hochzeit mit Nina Weiss. Das Paar heiratete am 10. Juni 2017 im italienischen Monopoli. Foto: dpa Picture-Alliance / Pia Clodi / picture alliance / Pia Clodi/pea

Jerome Boateng und seine On-Off-Liebe Sherin Senler. Seit 2014 sind die beiden verlobt und Eltern der Zwillinge Lamia (l.) und Soley. Foto: dpa Picture-Alliance / Hans-Jürgen Schmidt / picture alliance / HJS-Sportfoto



Nina hält sich in der Öffentlichkeit eher zurück. Sie hat Wirtschaft und Recht studiert. Außerdem ist sie leidenschaftliche Dressurreiterin. Foto: Matthias Hangst / Getty Images

Mesut Özil ist glücklich: Nach seiner Trennung mit Mandy Capristo ist der National-Kicker wieder verliebt. Foto: dpa Picture-Alliance / Christian Charisius / picture alliance/dpa

Die Auserwählte ist die ehemalige „Miss Türkei 2014“ Amine Gülse. Die Sängerin und Schauspielerin wurde im schwedischen Göteburg geboren, lebt aber in der türkischen Metropole Istanbul. Foto: Andreas Rentz / Getty Images Europe

Julian Draxler teilt seit 2010 sein Leben mit der Studentin Lena Stiffle. Die beiden kennen sich aus ihrer Schulzeit. Gemeinsame öffentliche Auftritte der beiden ist eher eine Seltenheit. Foto: Matthias Hangst / Getty Images

Mario Gómez gab im Juli 2016 seiner Frau Carina das Ja-Wort. Knapp ein Jahr später wurde das erste Kind des Models und des Fußballers geboren. Foto: Herbert / imago



Viel weiß man über Jonas Hectors Liebe nicht. Foto: REUTERS / MICHAELA REHLE / REUTERS

Die Studentin heißt Annika und wohnt wie Hector in Köln. Foto: dpa Picture-Alliance / Gladys Chai von der Laage / picture alliance / Gladys Chai v

Seit 2009 sind Lisa und Thomas Müller verheiratet. Die Dressurreiterin betreibt gemeinsam mit dem National-Kicker einen Reiterhof. Foto: dpa Picture-Alliance / FrankHoermann/SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Star-Kicker Joshua Kimmich ist mit der angehenden Juristin Lina Meyer zusammen. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images/Bongarts

Melissa Halter ist die Freundin von Niklas Süle. Das Paar lebt im bayerischen Grünwald. Foto: dpa Picture-Alliance / S.WIDMANN / picture alliance / SvenSimon/Get



Fußballnationalspieler und FC-Bayern-München-Profi Sebastian Rudy hat im Mai 2014 seine langjährige Freundin Elena geheiratet. Im März 2018 wurde der gemeinsame Sohn geboren. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance /