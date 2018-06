WM 2018: Argentinien gegen Kroatien live im TV, Stream & Ticker

WM 2018: In der Gruppe D trifft am Donnerstag die argentinische Nationalmannschaft auf Kroatien. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

WM 2018: Am Donnerstag (21. Juni, Anstoß 20 Uhr) treffen in der Gruppe D die Mannschaften von Argentinien gegen Kroatien aufeinander. Kroatien hat sein Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Russland gegen Nigeria dank Eigentor der Nigerianer und einem von Real-Profi Luka Modric verwandelten Foulelfmeter (71.) souverän mit 2:0 gewonnen. Damit übernahmen die Kroaten mit insgesamt vier aktuellen und sechs ehemaligen Bundesliga-Spielern im Kader die Tabellenführung in der Gruppe D.

Bei den Argentiniern herrscht nach dem 1:1-Remis zum Auftakt gegen den krassen Außenseiter Island miese Stimmung. “Es herrscht Frust bei uns", gab Trainer Jorge Samapaoli zu. "Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen", sagte Superstar Lionel Messi, der gegen die Nordeuropäer einen Elfmeter verschoss, mit Blick auf das anstehende Spiel gegen die technisch starken Kroaten.

"Fühlte mich wie tot": Messi leidet in Ronaldos Schatten

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Argentinien

Teamporträt: Kroatien

WM 2018: Argentinien gegen Kroatien live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Argentinien gegen Kroatien wird am Donnerstag (21. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live im Zweiten zu sehen sein. Los geht es im ZDF mit der Berichterstattung "WM live" um 19.25 Uhr. Durch die Sendung führt im ZDF-Studio Moderator Oliver Welke und die Experten Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Béla Réthy live aus Nischni Nowgorod.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Argentinien gegen Kroatien im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Argentinien gegen Kroatien im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Argentinien vs. Kroatien

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur WM 2018 in Russland.

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe D

16. Juni 2018 15 Uhr: Argentinien - Island

21. Juni 2018 21 Uhr: Kroatien - Nigeria

21. Juni 2018 20 Uhr: Argentinien - Kroatien

22. Juni 2018 17 Uhr: Nigeria - Island

26. Juni 2018 20 Uhr: Island - Kroatien

26. Juni 2018 20 Uhr: Nigeria - Argentinien

In diesem Stadion findet das Spiel Argentinien gegen Kroatien statt

Im Vorfeld der WM 2018 bekam die Stadt Nischni-Nowgorod ein komplett neues Stadion. Das Nischni-Nowgorod-Stadion bietet rund 45.000 Fans Platz und liegt am Zusammenfluss von Wolga und Oka. Sechs Partien werden während der Fußball-WM 2018 in der Arena ausgetragen, darunter vier Vorrundenspiele der Gruppen D, E, F und G sowie jeweils ein Achtelfinale und eines der WM-Viertelfinale.

Die verrückten WM-Stadien in Russland In elf Städten wird die WM in Russland ausgetragen. Moskau stellt dabei als einzige Stadt zwei Stadien. Die Arenen sind über vier Zeitzonen verteilt. Die verrückten WM-Stadien in Russland