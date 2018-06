Tscheryschew: "Salah kein Superstar"

Die Angst vor der Rückkehr des ägyptischen Star-Angreifers Mohamed Salah hält sich bei der russischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Duell am Dienstag in St. Petersburg (20.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky) offenbar in Grenzen. Mittelfeldspieler Denis Tscheryschew bezeichnete den 26-Jährigen zwar als großartigen Spieler, "ein Superstar ist er aber nicht".

Demnach könne es Salah bei der WM-Endrunde im Kampf um den Goldenen Schuh des besten Torschützen auch nicht mit Spielern wie Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentinien), Neymar (Brasilien) oder Harry Kane (England) aufnehmen. "In Liverpool wird er richtig eingesetzt", sagte Tscheryschew am Sonntag: "Aber wenn er für Ägypten spielt, ist das anders." Die Afrikaner würden würden Salah nur den Ball zuspielen und dann schauen, was er damit macht.

Wegen der Nachwirkungen seiner Schulterverletzung, die er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erlitten hatte, war Salah zum Auftakt beim 0:1 gegen Uruguay von Trainer Hector Cuper nicht eingesetzt worden.