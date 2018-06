Ex-Herthaner Ben-Hatira: "Es geht ein großer Traum kaputt"

Änis Ben-Hatira sucht einen neuen Verein in Deutschland

Der frühere U21-Europameister konzentriert sich nun darauf, in Deutschland einen neuen Verein zu finden.

Der frühere U21-Europameister Änis Ben-Hatira hatte von der WM-Teilnahme mit Tunesien geträumt, wurde aber enttäuscht. Jetzt konzentriert er sich darauf, in Deutschland einen neuen Verein zu finden.

Sie haben vergeblich versucht, sich in Tunesien für die WM zu empfehlen. Hat sich die erste Enttäuschung über die Nichtnominierung schon gelegt?

Änis Ben-Hatira: "Natürlich ist es noch hart. Vor allem jetzt wird man wieder damit konfrontiert, auch wenn ich versucht habe, mich ein bisschen abzuschotten. Aber jetzt kommt man natürlich nicht drumherum. Ich habe es akzeptiert und mich damit auseinandergesetzt. Aber ich muss jetzt nach vorne schauen."

Was waren denn die Gründe für Ihre Nichtnominierung?

"Ich kann und möchte in dieses Thema nicht detaillierter hineingehen. Ich habe es jetzt akzeptiert, aber für mich geht ein großer Traum kaputt. Aber wenn ich mich zwischen WM und der Bundesliga entscheiden müsste, würde ich sofort die Bundesliga nehmen."

Gibt es denn noch ein Zurück in die tunesische Nationalmannschaft?

"Ich werde nicht meinen Rücktritt verkünden, aber ich denke jetzt erst einmal daran, in Deutschland einen Verein zu finden."

Was machen Sie denn, wenn am Montag Tunesien gegen England spielt?

"Das werde ich mir natürlich anschauen, ganz klar. Ich wünsche der Mannschaft viel Glück. Letztendlich repräsentiert sie ein ganzes Land. Das ist sehr wichtig."

Warum?

"Tunesien war ja immer eines der Top-Urlaubsziele. Bis zur Revolution (2010 begann in Tunesien der sogenannte 'Arabische Frühling') und bis zu einem hinterhältigen Anschlag (2015 erschoss ein Attentäter mehr als 30 Touristen). Ich hoffe, dass sich das Land bei der WM jetzt von der besten Seite zeigt, damit der Tourismus wieder in Schwung kommt - so wie er vor der Revolution war."

Also geht es für das tunesische Team um mehr als 'nur' Fußball?

"Letztendlich geht es natürlich um das Sportliche. Aber je erfolgreicher eine Nation ist, umso größer ist das Interesse allgemein. Dann will ja man auch wissen: Wie ist die Kultur? Wie ist das Land?"

Wie ist denn das Leben in Tunesien nach der Revolution?

"Das Land leidet noch. Es ist schwieriger geworden, es wird teurer. Das Leben ist auf jeden Fall angespannter. Es ist ein Auf und Ab. Manchmal hat man das Gefühl, dass es wieder zu Demonstrationen kommen kann. Die Unzufriedenheit wächst. Aber trotzdem ist Tunesien ein friedliches, gastfreundliches und vor allem wunderschönes Land."

Was kann Tunesien bei der WM erreichen?

"Ich traue dem Team schon eine Überraschung zu. Es ist natürlich nach den ganzen außersportlichen Geschichten wieder top, dass Tunesien nach 2006 wieder einmal dabei ist. Aber Tunesien hat eine Außenseiterrolle. Fußballerisch, technisch sind alle sehr begabt. Die Mannschaft hat sich auch körperlich weiterentwickelt. Es werden jedenfalls für England und Belgien keine einfachen Spiele. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu defensiv spielen."

Was trauen Sie denn Deutschland bei der WM zu?

"Für mich ist Deutschland stärker besetzt als 2014. Ich bin gespannt, sie sind Favorit. Ich würde es ihnen wünschen, ich habe ja mit vielen Spielern noch zusammengespielt. Aber es wird interessant. Bei Argentinien muss Messi jetzt Weltmeister werden, um Maradona einzuholen. Brasilien hat nach 2014 wieder Blut geleckt. Frankreich macht einen guten Eindruck, da stimmt auch die Mischung. Und ich wünsche mir, dass eine afrikanische Mannschaft weit kommt. Auch wenn es schwer wird."

