Kroatiens "Team Bundesliga" überzeugt

Kaliningrad. Sie nennen sich mit Fug und Recht "Vatreni": die Feurigen. Doch auch ein großer Schuss kühle deutsche Geduld und Selbstbeherrschung macht Kroatiens glänzend besetztes "Team Bundesliga" bei der WM brandgefährlich. "Diese Disziplin ist wunderbar", schwärmte Trainer Zlatko Dalic nach dem 2:0 (1:0) gegen Nigeria.

Es wäre allerdings nicht Kroatien, wäre keine Portion Pathos im Spiel. "Wir kämpfen mit Stolz für unser Volk", sagte Dalic. "Wir kämpfen für Menschen, die es schwer haben zu überleben. Und wir kämpfen für unsere Kriegsveteranen!" Viel Feuer, von dem auf dem Platz aber noch recht wenig zu sehen gewesen war.

DFB-Pokal-Held Ante Rebic von Eintracht Frankfurt, die Weltklasse-Schaltzentrale Luka Modric (Real Madrid)/Ivan Rakitic (FC Barcelona, ehemals Schalke 04), der frühere Bayern-Star Mario Mandzukic und die anderen sieben Spieler mit Deutschland-Erfahrung im 23er-Kader spielten die schwachen Afrikaner ganz in Ruhe aus. Ein weiterer alter Bekannter freute sich darüber auf der Bank in Kaliningrad deradezu diebisch: Ivica Olic, ewig in der Bundesliga, nun Co-Trainer.

Den Patzer der vermeintlich übermächtigen Argentinier gegen Island (1:1) hatten auch Marko Pjaca (Schalke 04) und der frühere Wolfsburger Ivan Perisic noch während ihrer Ruhephase im Hotel erlebt. "Ich bin vor dem Spiel eingenickt und beim Ausgleich Islands aufgewacht", berichtete Rakitic. "Dann konnte ich nicht mehr schlafen." Es war die perfekte Motivation: Mit dem Gruppensieg lässt sich im Achtelfinale wahrscheinlich Frankreich aus dem Weg gehen.

Dafür wird wieder "högschde Disziplin" gefragt sein, wie Joachim Löw sagen würde. "Wir werden ein wenig feiern und uns dann auf Argentinien konzentrieren. Es ist ein weiter Weg bis zum Erreichen des Achtelfinals. Dies war nur ein kleiner Schritt", mahnte Dalic. In der Heimat geht es weniger zurückhaltend zu: "Traumstart in der Todesgruppe!", jubelte die Zeitung Novi List aus Rijeka.

Ein solcher war es nicht, weil (noch) das spielerische Potenzial des WM-Halbfinalisten von 1998 kaum zur Entfaltung kam. Ein von Mandzukic erzwungenes Eigentor durch Oghenekaro Etebo (33.) ebnete den Weg zum Auftaktsieg, Modric verwandelte später einen Foulelfmeter, den William Ekong mit einem dummem Klammerfoul an Mandzukic verursacht hatte (71.).

"Besonders freuen mich die vorbildliche Einstellung und der Teamgeist in unserer Mannschaft und auf der Ersatzbank", sagte Verbandspräsident Davor Suker, einer der Helden von 1998.

( sid )