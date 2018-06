Maradona muntert Messi auf

Nach seinem verschossenen Elfmeter hat Argentiniens Superstar Lionel Messi von einem noch größeren Fußball-Idol seines Landes aufmunternde Worte erhalten. "Ich habe eine WM mit einer Niederlage begonnen, nicht nur mit einem Remis", schrieb Diego Maradona (57) bei Instagram-Profil und fügte an: "Am Ende haben wir es dann bis ins Finale geschafft."

Maradona, der beim 1:1 der Gauchos gegen Island in einer Ehrenloge des Moskauer Spartak-Stadions mitlitt, spielte dabei auf die Weltmeisterschaft 1990 in Italien an, als der zweimalige Weltmeister mit einem 0:1 gegen Kamerun ins Turnier gestartet war, sich dann aber berappelte, ehe im Finale von Rom beim 0:1 gegen Deutschland doch noch der Traum vom dritten Titel platzte.

Auf der Tribüne bot Maradona am Samstag mal wieder eine Show. Mit rotverspiegelter Brille und in einem blauen Retro-Pullover (Aufschrift "Mundial 1978") stimmte er in die Gesänge der Gaucho-Fans ein, zog genussvoll trotz Rauchverbots im Stadion an einer Zigarre und entschuldigte sich später dafür öffentlich über Instagram bei den Organisatoren. Er sei angespannt gewesen, erklärte "el pibe de oro".

