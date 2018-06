Hector fällt gegen Mexiko aus - Chance für Plattenhardt

Moskau. Bundestrainer Joachim Löw setzt beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Moskau gegen Mexiko am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Sky) von Beginn an auf Weltmeister Mesut Özil.

Der Regisseur des deutschen Spiels hatte nach körperlichen Problemen (Rücken, Knie) und wegen des großen Wirbels der Erdogan-Affäre auf der Kippe gestanden. Unter Löw verpasste der 29-Jährige allerdings keines der 25 WM- oder EM-Spiele seit 2010.

Linksverteidiger Jonas Hector fällt kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Er wird vom Herthaner Marvin Plattenhardt ersetzt.

Die Startaufstellung

Deutschland: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Werner

Deutschland geht trotz einer holprigen Vorbereitung als Favorit ins erste Gruppenspiel. Gegen Mexiko wurden bislang alle drei WM-Vergleiche als Sieger beendet. Und auch beim Confed Cup vor einem Jahr gab es in Russland im Halbfinale einen 4:1-Erfolg. "Confed Cup ist etwas anderes als eine WM", bemerkte dazu der damalige Kapitän Draxler. "Das Spiel jetzt wird komplett anders", prophezeite er.

Unter Löw stets perfekt gestartet

Bei zwei WM-Turnieren und drei EM-Endrunden ist die deutsche Mannschaft mit Löw als Chef immer bestens gestartet. Fünf Spiele, 13:0 Tore lautet die Bilanz. "Wir haben im ersten Spiel unsere Leistung immer auf den Platz gebracht", sagte Löw zu dieser Bilanz. Auch vor dem Mexiko-Spiel habe er wieder ein gutes Gefühl: "Ich bin überzeugt, dass die Spieler die Konzentration bündeln."

Mauern soll nicht angesagt sein bei Außenseiter Mexiko. "Man muss vor allem die Liebe zum Sieg entwickeln und nicht die Angst vor der Niederlage", sagte Torhüter Guillermo Ochoa am Abend vor dem Spiel. Nationaltrainer Juan Carlos Osorio ist davon überzeugt, "dass wir eine gute Chance haben werden, mit einer der besten Mannschaften mitzuhalten und ihr auf Augenhöhe zu begegnen."

