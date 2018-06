Deutschland spielt zum WM-Auftakt gegen Mexiko. Die Fans feuern die DFB-Elf auf der Fanmeile an.

WM 2018 Liveblog: So feiert Berlin auf der Fanmeile

Berlin. Es ist angerichtet für ein Fußball-Fest: Um 17 Uhr startet Deutschland gegen Mexiko in die Weltmeisterschaft. Auf der Fanmeile in Berlin feuern die Anhänger die Nationalmannschaft an. Alle Infos bei uns im Liveblog.

+++ 16.23 Uhr ++++ Auf dem Weg zur Großleinwand

Foto: Nikolic

Die Fanmeile ist fast 2 Kilometer lang. Doch die meisten Berliner wollen doch lieber zur Großbildleinwand. Es ist noch relativ leer.

+++ 16.21 Uhr ++++ Serbische Fans feiern

Foto: Reto Klar

Serbien feiert den Sieg gegen Costa Rica mit einem Autokorso.

+++ 16.17 Uhr ++++ So spielt Deutschland gegen Mexiko

Jonas Hector fällt wegen einer Erkältung aus. Herthaner Marvin Plattenhardt bekommt seine Chance.

Startaufstellung: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Werner

+++ 16.15 Uhr ++++ Die Mexiko-Fans sind gut drauf

Foto: dpa

Foto: dpa

+++ 16.08 Uhr ++++ Fanmeile füllt sich so langsam

Foto: Nikolic

+++ 16.02 Uhr ++++ Auch Steinmeier fiebert mit

Foto: dpa

Mit einem Fußball in den Händen steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender auf dem Rasen des Parks vor dem Schloss Bellevue.

+++ 15.55 Uhr ++++ So viel Polizei ist im Einsatz

Unsere Nr. 1 heute auf der #Fanmeile.



Polizeidirektor Gunnar Berndt sorgt mit insgesamt 570 Kolleginnen und Kollegen für Ihre Sicherheit.



Parallel hat er auch ein Auge auf das Konzert an der #Staatsoper#GerMex pic.twitter.com/TnM9YQtOJC — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 17, 2018

+++ 15.51 Uhr ++++ Tim glaubt an die DFB-Elf

Foto: Vossen

Noch eine knappe Stunde bis Anpfiff und ein Fan aus Friedrichshain namens Tim hat keine Zweifel: 2:0 für die Mannschaft.

+++ 15.36 Uhr ++++ Fans stimmen sich im Cafe ein

Foto: Vossen

Im Bergmannkiez ist es allgemein noch ruhig, aber hier am Mehringdamm stimmen sich die ersten Fans schon mal ein.

+++ 15.28 Uhr ++++ Ideenreicher Fan

Foto: dpa

Mit der Deutschland-Perücke könnte dem Fan ganz schön warm heute werden.

+++ 15.21 Uhr ++++ Warten, warten, warten

Foto: Nikolic

Die Deutschland-Fans warten ungeduldig auf den Anpfiff - um 17 Uhr geht es gegen Mexiko los.

+++ 15.19 Uhr ++++ Die Zugänge sind noch offen

Auf unserer Live-Karte halten wir Sie auf dem Laufenden, welche Zugänge zur #Fanmeile noch offen sind.

Sie finden dort auch die Standorte der 1-Hilfe-Stationen und unsere Mobile Wache.https://t.co/ciQCrDvcJ4#GERMEX — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 17, 2018

+++ 15.17 Uhr ++++ Kontrollierte Taschen bekommen ein grünes Bändchen

Foto: Nikolic

+++ 15.13 Uhr ++++ Ausgiebige Taschenkontrollen am Eingang

Am Eingang der Fanmeile gibt es Taschenkontrollen. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Foto: Nikolic