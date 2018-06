WM 2018 in Russland: Brasilien ist bereit für den Konter

Sotschi. Alles war verriegelt, im brasilianischen Paradies unter Palmen an der russischen Schwarzmeerküste. Nicht mal die Viertelstunde öffentliches Training, die den Journalisten normalerweise vorgesetzt wird, gab es vor der Abreise zum Spiel gegen die Schweiz nach Rostow am Don zu sehen. Keine Pressekonferenz, nicht mal mit dem dritten Torwart. Volle Konzentration auf den Job – auch das gehört zu diesem neuen Brasilien, das bei dieser Weltmeisterschaft als Favorit gilt.

Trainer Tite hat eine neue Sachlichkeit etabliert

Früher wäre das undenkbar gewesen, früher produzierte Brasilien auch abseits des Platzes die Schlagzeilen. Unvergessen der „Karneval in Weggis“ am Luzerner See, als die „Selecao“ vor eigens aufgebauten Tribünen das Publikum mit Showfußball unterhielt, ohne einen Gedanken an die anstehende WM 2006 zu verschwenden. Unvergessen natürlich auch und vor allem die WM 2014: Als die Mannschaft von Luiz Felipe Scolari das Turnier in der Heimat als patriotisches Melodram inszenierte. Mit einer der denkwürdigsten Abreibungen der Fußballgeschichte verwandelte es sich dann jedoch in ein Schmierenstück, das sich tief im brasilianischen Alltag eingebrannt hat. „Tor für Deutschland“, kann man etwa sagen, wenn ein Brot mit der falschen Seite auf dem Boden landet. Oder einfach nur „1:7“, wenn der Tag richtig mies war.

Mit ihm wäre das so nicht passiert, sagte jetzt der damals verletzte Superstar Neymar (26), doch ansonsten kommen selbst von ihm keine Sprüche. Keine dämlichen Instagram-Posts, keine Wechselflirts, wie von der ganzen Mannschaft nicht. Ihre Familien durften ans Teamquartier mitreisen und ein benachbartes Hotel beziehen, und an freien Tagen, das war noch die klatschträchtigste Nachricht, ist Sex erlaubt. Dafür dürfen Mobiltelefone nicht mit ins Bett. Ohne sie wegzudämmern, sorgt für bessere Erholung, das hat Nationaltrainer Tite von einem Schlafexperten übernommen.

Was Tite (57) sagt, ist Gesetz bei den Brasilianern. Kein Wunder. Als er im Sommer 2016 kam, deutete wenig bis nichts daraufhin, dass sich die Dinge seit 2014 entscheidend verbessert hätten. Brasilien lag in der WM-Qualifikation auf Platz sechs und hatte zwei Südamerika-Meisterschaften am Stück vermasselt. Die zweite kostete den auf Scolari gefolgten Carlos Dunga in seiner zweiten Amtszeit den Job.

Tites erste Amtshandlung war dann eine Absage. Er übernahm nicht die Olympiaauswahl, wie sonst in Brasilien üblich, sondern überließ sie – wenn auch in enger Zusammenarbeit – für die anstehenden Spiele von Rio de Janeiro dem Nachwuchscoach Rogério Micale. Es folgte Exorzismus, Teil eins: Im Elfmeterschießen verwandelte Neymar den entscheidenden Strafstoß, und wer die Ekstase danach im Estadio Maracana miterlebt hat, der wird sie in seinem Leben nicht mehr vergessen. Es war Brasiliens erster Olympiasieg. Im Finale gegen Deutschland, den Peiniger von 2014.

Exorzismus, Teil zwei, erledigte Tite selbst, in der WM-Qualifikation. Brasilien gewann gleich mal die ersten neun Spiele am Stück, was es selbst in der ruhmreichen Geschichte des fünfmaligen Weltmeisters noch nie gegeben hatte. Aus einem Wackelkandidaten wurde die erste Mannschaft, die sich für die WM qualifizierte, und sie hat auch seitdem nicht zu siegen aufgehört. 21 Mal ging sie unter Tite auf den Platz, 17 Mal gewann sie, darunter alle Testspiele dieses Jahres, in Russland (3:0), in Berlin gegen Deutschland (1:0) – Teilexorzismus – und nun auch in der unmittelbaren WM-Vorbereitung gegen Kroatien (2:0) und bei den Österreichern (3:0).

Die neue Sachlichkeit, die im Auftreten festzustellen ist, zeigt sich dabei auch im Spielstil. Dieses Brasilien wird nicht nervös, wenn es mal länger 0:0 steht. Es spielt sich scheinbar behäbig den Ball hin und her, um dann bei jeder Chance auf eine Überzahlsituation sofort umzuschalten. Meistens zu schnell für die Gegner. Und wenn man erst mal in Führung liegt, wenn die anderen aufmachen müssen und Räume entstehen, dann hat es bisher noch fast jeden ausgekontert.

Tite, als Coach von Corinthians Sao Paulo im Jahre 2012 letzter südamerikanischer Klub-WM-Weltmeister, hat danach während eines Sabbaticals bei Trainern wie Carlo Ancelotti oder Jürgen Klopp studiert. Der Nationalelf hat er ein taktisches Update und eine klare Identität verpasst. So sicher ist sich Tite seiner Sache, dass er praktisch immer dieselbe Elf ins Rennen schickt. Für die Kunst sind dabei neben Neymar noch Philippe Coutinho (Barcelona) und Gabriel Jesus (ManCity) verantwortlich, oft stellt er ihnen auch noch Willian (Chelsea) zur Seite. Den verletzten Rechtsverteidiger Dani Alves ersetzt der weniger offensivstarke, aber dafür solidere Danilo. Diese Elf steht immer kompakt und baut sauber auf, lässt Neymar aber auch die nötigen Freiheiten.

Gleichzeitig hat sie sich von seiner Überfigur emanzipiert. Die Siege in Russland und Deutschland gelangen ohne den PSG-Profi, der nach seiner Fußverletzung wie nach gewünschtem Fahrplan genau zur WM in bester Verfassung scheint und mit der neuen brasilianischen Demut erklärt: „Ich bin derzeit der beste Fußballer der Welt. Denn Messi und Cristiano Ronaldo sind von einem anderen Planeten.“

