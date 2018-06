Mexiko kämpft gegen seinen WM-Fluch

Moskau. Juan Carlos Osorio ist ein Perfektionist. Während seine Spieler das Aufwärmprogramm auf dem Trainingsplatz von Dynamo Moskau im Norden der Metropole bewusst locker angehen, flachsen und sich bei einem Tunnelschuss wie kleine Kinder freuen, vergnügt sich der Nationaltrainer Mexikos auf einem Nebenplatz allein. Hütchen müssen hingestellt, Begrenzungsstangen aufgestellt werden. Osorios Botschaft vor der folgenden Einheit ist deutlich. Er persönlich habe vor Mexikos WM-Auftakt am Sonntag gegen Deutschland alles im Griff.

Man darf das auch in einen höheren Kontext einordnen, als unmissverständlichen Wink in die Heimat verstehen. Genau dort liegt Osorios Problem: Er ist kein Mexikaner. Da hilft es Osorio auch nicht wirklich, dass er am Abend vor dem großen Spiel ein wenig Pathos aus der Schublade holte: „Man muss die Liebe zum Sieg entwickeln. Und nicht die Angst vor der Niederlage“, sagte der Coach. „Wir werden unser Land mit Würde vertreten.“

Dabei ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass in der Vorbereitung auf diese WM bei den Mexikanern so ziemlich alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte. Der Schlamassel fing bereits vor einem Jahr beim Confed Cup an. Bei der Generalprobe zur WM wurde Osorios Mannschaft im Halbfinale mit 1:4 von Deutschlands B-Mannschaft vorgeführt – und bestätigte damit die tief sitzenden Zweifel an der eigenen Stärke. Zu allem Überfluss flog Señor Osorio dann auch noch im verlorenen Spiel um Platz drei gegen Portugal (1:2 n.V.) nach „wilden Gesten“ in Richtung des Unparteiischen vom Platz. Verhält sich also so einer, der alles im Griff hat?

Nun ja. In einem Jahr vor so einer WM kann ja viel passieren. Zum Beispiel eine hochoffizielle Untersuchung rund um Routinier Rafael Marquez, der tief in einem Geldwäscheskandal rund um die zwielichtige Persönlichkeit Flores Hernandez verstrickt sein soll. Das US-Finanzministerium in Washington hat sogar die Konten von Marquez eingefroren, der trotz der noch immer ungeklärten Vorwürfe in Russland seine fünfte WM spielen wird. Und dann war da ja auch noch die „Affäre Abendessen“, über die in der vergangenen Woche die ganze Welt berichtete. Das komplette Team soll sich auf der Geburtstagsparty des früheren Leverkuseners Javier Hernandez mit 30 Escortdamen vergnügt haben, was der allerdings vehement bestreitet. Als man sich dann in dieser Woche ab dem ersten Training in Russland endlich dem Sportlichen widmen wollte, musste auch noch Abwehrspieler Diego Reyes passen. Weil der Oberschenkel zwickte, musste Reyes nach Nestor Araujo bereits als zweiter Abwehrspieler für das Turnier absagen. Erick Guiterrez vom CF Panchuca wird ihn ersetzen. Doch Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. „#NadaNosDetiene“ ließ der Verband an die Wände des mexikanischen Medienzentrums in Moskau pinseln. „Nichts hält uns auf“. Nicht mal der Achtelfinalfluch, der „El Tri“ seit Ewigkeiten plagt.

Sechs Mal in Folge hat Mexiko, das auf die beiden Frankfurt-Legionäre Carlos Salcedo und Marco Fabian setzt, die Vorrunde überstanden – und sechs Mal war im Achtelfinale Schluss. Nun ist das ganze Land der Obsession Viertelfinale, „el quinto partido“, verfallen. Schafft Osorio trotz Auftaktgegner Deutschland das nicht zu Schaffende, dürfte sein kolumbianischer Pass kein Thema mehr sein. „Natürlich ist es für mich das wichtigste Spiel meiner Karriere“, gab er unumwunden zu. Schafft Osorio die Überraschung aber nicht, dürfte eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags kein Thema mehr sein.