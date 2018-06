WM 2018: Portugal gegen Marokko live im TV, Stream & Ticker

Weltmeisterschaft: In der Gruppe B trifft am Mittwoch Portugal auf Marokko. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Vorhang auf für Christiano Ronaldo & Co: Nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden beim Auftaktspiel in der Gruppe B Portugal gegen Spanien geht es jetzt für die Portugiesen im zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (20. Juni, Anstoß 14.00 Uhr) gegen Marokko. Das Team von Hervé Renard hatte am Freitag knapp gegen den Iran mit 1:0 verloren.

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Portugal

Teamporträt: Marokko

WM 2018: Portugal gegen Marokko live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Portugal gegen Marokko wird am Mittwoch (20. Juni, Anstoß 14.00 Uhr) live im Ersten zu sehen sein. Los geht es in der ARD wird mit der Berichterstattung "WM live" um 13:05 Uhr. Durch die Sendung führt im ARD-Studio Moderator Matthias Opdenhövel. Pünktlich zum Anstoß um 17 Uhr übernimmt Kommentator Steffen Simon live aus Moskau.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Portugal gegen Marokko im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Portugal gegen Marokko im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Portugal vs. Marokko

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur WM 2018 in Russland.

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe B

15. Juni 2018 17 Uhr: Marokko - Iran

15. Juni 2018 20 Uhr: Portugal - Spanien

20. Juni 2018 14 Uhr: Portugal - Marokko

20. Juni 2018 20 Uhr: Iran - Spanien

25. Juni 2018 20 Uhr: Spanien - Marokko

25. Juni 2018 20 Uhr: Iran - Portugal

In diesem Stadion findet das Spiel Portugal gegen Marokko statt

Es ist das Herz der WM: Das Luschniki-Stadion in Moskau.

Das auch als Olympiastadion bekannte Stadion ist das älteste und mit 81.000 Plätzen zugleich größte Stadion bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Insgesamt werden hier sieben Spiel der WM 2018 ausgetragen - neben dem Eröffnungspiel am 14 Juni und dem Gruppenspiel Deutschland gegen Mexiko auch das WM-Finale am 15. Juli 2018.

