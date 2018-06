Herthas Lustenberger hofft auf Sprung ins Viertelfinale

Berlin. Brasilien. Ausgerechnet. Aber wer weit kommen will, der muss auch schwere Gegner aus dem Weg räumen. Und weit kommen, endlich mal wieder über das Achtelfinale hinaus, das möchte die Schweiz in Russland. Sollen sie doch ruhig die Ersten sein, diese Brasilianer um Neymar. Im Auftaktspiel am Sonntag (20 Uhr, ZDF) möchte die Schweiz ihr neues Selbstvertrauen beweisen.

„Die Erwartungshaltung im Land ist hoch, weil wir eine sehr gute, talentierte Mannschaft haben“, sagt Fabian Lustenberger (30). Herthas Mittelfeldspieler ist nicht mit dabei, Nationaltrainer Vladimir Petkovic nominiert ihn schon länger nicht mehr. Das sagt auch einiges aus über diese Mannschaft. Wenn sie eine gestandene Stammkraft eines gestandenen Bundesligisten nicht mehr nötig hat. Etliche Schweizer sind inzwischen bei größeren Klubs unterwegs. FC Arsenal, Juventus Turin, AC Mailand. „Fast alle spielen auf hohem Niveau in Europa“, sagt Lustenberger.

Das soll die Welt nun zu sehen bekommen. In einer Gruppe mit Brasilien, Costa Rica und Serbien ist das Weiterkommen aus Binnensicht Pflicht. Im Idealfall gar als Gruppensieger, um im Achtelfinale möglichst der deutschen Elf aus dem Weg zu gehen. „Ich denke, Platz zwei ist auf jeden Fall drin. Großes Ziel ist aber, dass es mal ins Viertelfinale geht“, sagt Lustenberger.

Auf dem Weg dahin habe irgendwie stets was gefehlt. Meistens in der Offensive, wo es an einem Stürmer mangelt, der tatsächlich auch drei, vier oder gar fünf Tore während eines Turniers garantiert. Torjägerqualitäten konnten Haris Seferovic (Benfica Lissabon) oder der Schalker Breel Embolo im Nationaltrikot noch nicht konstant nachweisen.

Nun sind sich die Schweizer sicher, das richtige Teamgefüge beisammen zu haben. „Die Mischung zwischen Erfahrenen und Talenten stimmt“, sagt Lustenberger. Yann Sommer, Johan Djourou oder Stephan Lichtsteiner sind die mit der meisten Erfahrung, Denis Zakaria, Manuel Akanji oder Embolo bringen jugendliche Frische ein.

Entscheidende Figur im Schweizer Spiel aber ist Granit Xhaka. Der sorgt für den Takt und bestimmt das Tempo. „Das macht er im Verein bei Arsenal und in der Nationalmannschaft richtig gut“, sagt Lustenberger. Neben Xhaka bringt Xherdan Shaqiri, in Deutschland aus seiner Zeit beim FC Bayern bekannt, im Mittelfeld die nötige Aggressivität ein. In nahezu allen Mannschaftsteilen ist qualitativ viel Klasse vorhanden, schwierig wird es nur in der Breite. Xhaka, Shaqiri oder Lichtsteiner – fallen sie aus, hat die Schweiz ein Problem.

Im Kern kann die Schweiz aber auf eine eingespielte Mannschaft setzen, die meisten Spieler sind seit mindestens zwei Turnieren zusammen. „Das ist eine der größten Stärken. Alle kennen sich gut, das Team ist intakt“, sagt Lustenberger. Während der WM-Vorbereitung gab ein 1:1 gegen die Spanier, die viele Experten auf ähnlichem Niveau wie Brasilien einschätzen. Aus Sicht der Schweiz kann es also losgehen.

Mehr zum Thema:

Schweiz ohne Angst gegen Brasilien