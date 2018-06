WM 2018: Belgien gegen Panama live im TV, Stream & Ticker

Weltmeisterschaft: In der Gruppe G trifft am Montag Belgien auf Panama. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

WM 2018: Am Montag (18. Juni, Anstoß 17.00 Uhr) spielt in der Gruppe G Belgien gegen Panama. Die "Canaleros" aus Mittelamerika sind als Neuling und Weltranglisten-55. einer der größten Außenseiter beim Turnier in Russland. In der Gruppe G treffen sie außer auf Belgien auch auf Tunesien und England.

„Gegen Belgien brauchen wir ein perfektes Spiel”, sagte Torhüter Jose Calderon mit Respekt vor dem WM-Geheimfavoriten aus Europa. „Wir haben hart gearbeitet, um hierher zu kommen. Wir sind gut vorbereitet, haben uns viele Spiele des Gegners angeschaut. Aber wir müssen sehr fokussiert sein.” Die mit Stars wie Kevin de Bruyne gespickte Mannschaft von Belgien ist seit dem September 2016 in 19 Spielen in Folge ungeschlagen

Head-to-Head: Belgien vs. Panama WM-Neuling Panama bekommt es im 13. Spiel an der Fussball-WM in Russland mit den roten Teufeln aus Belgien zu tun. Hier erfährst du alles Wissenswerte zur Partie. Head-to-Head: Belgien vs. Panama

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Belgien

Teamporträt: Panama

WM 2018: Belgien gegen Panama live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Belgien gegen Panama wird am Montag (18. Juni, Anstoß 17.00 Uhr) live im Ersten zu sehen sein. Los geht es in der ARD mit der Berichterstattung "WM live" gegen 16.00 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 17 Uhr übernimmt Kommentator Tom Bartels live aus Sochi.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Belgien gegen Panama im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über daserste.de.

Belgien gegen Panama im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Belgien vs. Panama

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur WM 2018 in Russland.

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe G

18. Juni 2018 17 Uhr: Belgien - Panama

18. Juni 2018 20 Uhr: Tunesien - England

23. Juni 2018 14 Uhr: Belgien - Tunesien

24. Juni 2018 14 Uhr: England - Panama

28. Juni 2018 20 Uhr: England - Belgien

28. Juni 2018 20 Uhr: Panama - Tunesien

In diesem Stadion findet das Spiel Belgien gegen Panama statt

Das Fisht-Stadion wurde im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi errichtet und diente dort als Austragungsort der Eröffnungsfeier und der Schlusszeremonie. Für die Weltmeisterschaft wurde die Stadionkapazität von 40.000 auf rund 48.000 Plätze erhöht. Im Rahmen der Fußball Weltmeisterschaft 2018 finden insgesamt sechs Spiele im Fisht-Olympiastadion in Sotschi statt, darunter eines der WM-Achtelfinale und eines der WM-Viertelfinale.

Die verrückten WM-Stadien in Russland In elf Städten wird die WM in Russland ausgetragen. Moskau stellt dabei als einzige Stadt zwei Stadien. Die Arenen sind über vier Zeitzonen verteilt. Die verrückten WM-Stadien in Russland