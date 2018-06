Australien und Mathew Leckie – Keine Angst vor niemandem

Herthas Leckie will Australien erstmals seit 2006 ins Achtelfinale schießen. Star-Trainer José Mourinho würde das nicht wundern

Kasan/Berlin. Um zu erklären, wie wichtig Mathew Leckie für Australiens Nationalteam ist, reichen vielleicht schon zwei Zahlen. Die erste ist eine Neun. Sie beziffert die Tore, die 2017/18 in den fünf europäischen Topligen von Spielern aus Down Under geschossen wurden. Die zweite ist eine Fünf – die Zahl der Treffer, die dabei auf das Konto von Herthas Flügelspieler gingen. Der Wahl-Berliner zählt damit zu den wenigen australischen Kickern, die internationales Format bewiesen haben, und doch wird man die „Socceroos“ in Russland auf der Rechnung haben müssen. Meint nicht irgendwer, sondern José Mourinho. Der selbst ernannte Trainer-Gott ist sich sicher: Australien schafft es mindestens bis ins Achtelfinale.

Leckie selbst gibt sich weniger forsch, aber nicht weniger optimistisch. „Wir haben eine harte Gruppe“, sagt er, „aber wir wollen unbedingt weiterkommen.“ Der heutige Auftaktgegner Frankreich (12 Uhr, ZDF) sei natürlich der Favorit, „aber Dänemark und Peru sind Teams, die wir schlagen können“. Fußball sei doch schließlich ein ziemlich verrücktes Spiel, findet Leckie (27), wie sonst könne man erklären, dass ein Überteam wie der FC Barcelona in der Champions League einen 4:1-Vorsprung aus den Händen gibt. „Manchmal reicht ein Elfmeter in letzter Minute“, sagt er – „Football is crazy.“ Verrückt eben.

Coach Bert van Marwijk setzt auf Konter

Leckie spielt in Russland sein zweites WM-Turnier. Schon 2014 in Brasilien war er als Stammkraft dabei, doch in der „Todesgruppe“ war nach Niederlagen gegen Holland, Spanien und Chile Schluss. Diesmal soll es besser laufen. „Wir haben uns fußballerisch weiterentwickelt“, sagt der Hertha-Profi, „aber unsere größte Stärke ist nach wie vor unsere Mentalität.“ Die Australier gelten als Kampfschweine im besten Sinne, kommen über ihre Physis, ihre Aggressivität, ihre Unbeugsamkeit auch. Qualitäten, die unter dem neuen Coach Bert van Marwijk und dessen Co-Trainer, Ex-Bayern-Kapitän Mark van Bommel, eher noch gestärkt wurden.

Die beiden Niederländer, WM-Zweite von 2010, hatten das Team nach dem Rücktritt des in die Kritik geratenen Ange Postecoglou erst im Januar übernommen und werden es nach der WM schon wieder abgeben. Eine pragmatische Lösung für alle Beteiligten, genauso pragmatisch wie van Marwijks Fußball. „Wir setzen jetzt weniger auf Ballbesitz und mehr auf schnelle Konter“, erklärt Leckie. Ein Stil, der ihm mit seiner enormen Schnelligkeit entgegenkommt. Beim vorletzten Test gegen Tschechien (4:0) gelangen ihm zwei Tore, beim abschließenden 2:1 in Ungarn zählte er ebenfalls zu den Aktivposten.

Cahill auf den Spuren von Pelé, Seeler und Klose

Dennoch: Die Offensive bleibt auch unter van Marwijk ein Sorgenkind. Tim Cahill, der Australien 2006 mit seinen Toren auf die WM-Landkarte hievte, ist inzwischen 35, spielt sein viertes Turnier. Sollte ihm erneut ein Treffer gelingen, stünde er in einer Reihe mit Pelé, Uwe Seeler und Miroslav Klose – als Torschütze bei vier Endrunden. „Er kann immer noch den Unterschied machen“, glaubt van Marwijk, will Cahill aber nur als Joker bringen. Zunächst sollen sich andere in den Vordergrund spielen, Leckie zum Beispiel.

„Wir haben beim Confed-Cup gezeigt, dass wir vor großen Namen keine Angst zu haben brauchen“, sagt der. Damals verloren die Australier gegen Deutschland nur knapp mit 2:3, erkämpften sich gegen Chile und Kamerun zwei Remis. Gelingen ihnen bei der WM ähnliche Leistungen, wird Mourinho womöglich recht behalten.