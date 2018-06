Nina Queer mit dem schrägsten Public Viewing Berlins

So lustig und versaut ist keine andere WM-Moderation: Kult-Transe Nina Queer lädt zum Public Viewing in die Griessmühle.

Berlin. Auch dieses Jahr ergreift Disco-Ikone Nina Queer wieder das Mikrofon, um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live zu kommentieren: Ihr „Locker Room“ findet erstmals in der Griessmühle statt – Wodkarutsche, Torwandschießen und After-Game-Partys inklusive. Wir sprechen mit der Kult-Transe über den heißesten Spieler überhaupt, die schicksten Trikots der Saison und wie wir uns beim Sonntagsspiel gegen den Fluch eines mexikanischen Hexenmeisters zur Wehr setzen können.

Sie beschreiben Ihre WM-Veranstaltung als das „schrillste, sexuellste und lustigste Public Viewing zur WM 2018“. Auf was dürfen sich Fußballfans denn freuen, beziehungsweise was müssen sie befürchten?

Euch erwartet eine riesengroße Open-Air-Fläche, da findet also jeder ein Plätzchen mit richtigem Festivalfeeling. Wer Sonne oder Regen scheut, kann sich auch unter überdachte Flächen begeben. Neben der riesigen Leinwand gibt es auch mehrere große TV-Screenings. Das wird der heiße Scheiß zu WM in diesem Jahr! Ich mache das ja sehr einzigartig – oder eigenartig, je nachdem wie man dazu steht. Und die Griessmühle ist eine perfekte Location dafür – es gibt eine Fressmeile, einen Kinderspielplatz und abends kann man mit einem DJ weiterfeiern.

Vor vier Jahren gab es bei jedem Tor der deutschen Mannschaft einen Schnaps aufs Haus. Beim 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien kam dein Publikum also ganz schön ins Schwanken. Wie läuft das dieses Mal?

Es wird noch besser! Während jedem Spiel kann man sich, passend zum Gastgeberland, mit einer Wodka-Rutsche vergnügen. Und wenn Deutschland gewinnt, gibt es noch eine von Becks gesponserte Bierdusche – also Freibier für alle!

Berlins Lesben und Schwule schauen besonders kritisch auf die russischen Gastgeber – die bekleckern sich ja in Sachen LGBTIQ-Gleichstellung nicht gerade mit Ruhm…

Es ist natürlich furchtbar, was da drumherum passiert. Aber ich sehe es ganz sportlich, weil ich einfach riesiger Fußballfan bin: Man sollte nicht ein ganzes Land und die internationalen Spieler bestrafen.

Wir haben dieses Jahr ein erfrischend junges Team. Haben Sie einen besonderen Liebling?

Also schlafen würde ich ja mit allen, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich Jonas Hector wählen, der ist für mich der heißeste Typ überhaupt. Und ich weiß ja: die Schwulen stehen total auf den Julian Draxler – der hat einfach ein Beischlafgesicht. Hummels ist natürlich ebenfalls ein Hingucker, bei dem hatte ich mich immer gefragt, warum der mit dieser schrecklichen Kathy Hummels verheiratet ist. Doch dann sah ich neulich nach dem Madrid-Spiel ein Interview mit ihm, da wusste ich: So hübsch er auch aussieht, die beiden haben einander verdient. Die teilen sich ja auch eine Gehirnzelle.

Und auf wen halten Sie spielerisch große Stücke ?

Toni Kroos ist der beste deutsche Nationalspieler, der kann die Dinge nochmal drehen. Enttäuschen wird uns denke ich Thomas Müller: Der bleib bei der WM 2014 ja schon hinter den Erwartungen zurück und ich glaube nicht, dass er dieses Mal noch viel für uns leisten wird.

Auf einige liebgewonnene Spieler wie Poldi, Schweini oder Lahm müssen wir dieses Jahr zum ersten Mal verzichten. Gibt es jemanden,den Sie ganz besonders vermissen werden?

Arne Friedrich, das ist ja die große Liebe meines Lebens. Der wohnt zum Glück bei mir um die Ecke in Prenzlauer Berg. Wenn ich ihn bei mir auf der Straße sehe oder ab und zu Mal bei einem VIP-Event, dann freue ich mich sehr und quatsche ihn auch immer an. Ob es ihm passt oder nicht, ich bin seit 20 Jahren in ihn verliebt. Den vermisse ich wirklich. Ansonsten finde ich es aber toll, dass wir so ein junges Team haben – da vertraue ich dem Jogi voll und ganz.

Arne Friedrich ist (optisch) immer noch Ninas Lieblingskicker.

Foto: Cam At Work

Fußballjournalist Roger Bennett meckerte vergangene Woche in der "New York Times", dass wir Deutschen das langweiligste Team hätten: „Weil sie dem Fußball seine Schönheit rauben, was seine Unberechenbarkeit ist. Wenn Deutschland das Feld übernimmt, sind sie rücksichtslos, konsequent und immer ruhmreich - wie Meryl Streep bei den Oscars.“ Was würden sie ihm antworten?

Das ist absoluter Quatsch. Wenn man sich mal anschaut, wie oft wir gut waren und wie verhältnismäßig weniger oft wir gewonnen haben – da ist noch viel Unvorhersehbarkeit dabei. Aber als Amerikaner hat man ja ohnehin das Gefühl, schlecht behandelt zu werden. Die haben ja wirklich kein Team, dass sich irgendwelche Spielchancen ausrechnen kann.

Bei der ersten Partie gegen Mexiko muss es die deutsche Nationalelf nicht nur mit den gegnerischen Spielern aufnehmen, sondern auch mit Mexikos oberstem Hexenmeister. Der hat in Zusammenarbeit mit dem aztekischen Gott Ometéotl angeordnet, dass wir 0:1 gegen die Mexikaner verlieren werden. Planen sie auch etwas in diese Richtung? Haben Sie schon ihr Voodoo-Besteck bereitgelegt, um im schlimmsten Fall spontan jemanden zu verfluchen?

Bei mir gibt es keinen Hokuspokus. Ich verfluche niemanden, aber ich beschimpfe alle schamlos, wenn wir nicht gewinnen – und zwar live vor Ort. Ich werde dafür sorgen, in Berlin ordentlich Stimmung zu machen. Und diese super Energie geht dann raus ins Universum und wird auch unsere Spieler in Russland erreichen.

Wenn gerade nicht Deutschland spielt, welchem Team drücken Sie die Daumen?

Den Spaniern. Alles absolute Eyecandys. Richtige Kerle eben, überall tätowiert mit Haaren auf der Brust und Vollbart. Gewinnen müssen sie am Ende nicht, aber es wäre schön, wenn sie lange dabei sind, damit man was zum gucken hat. Und mit Shakira hat sich Gerard Piqué auch eine Spielerfrau geangelt, der alle unsere Damen nicht das Wasser reichen können. Die sind ja höchstens mal bei einer Karstadt-Eröffnung über den Laufsteg gelaufen.

In Sachen Trikotmode stechen dieses Jahr vor allem die Nigerianer heraus, die mit neongrünem Zickzackmuster auch auf einer 90er-Party gut ankommen würden. Das japanische Trikot ist eine Reminiszenz an deren traditionelle Sashiko-Sticktechnick und die Peruaner haben einen roten, diagonalen Streifen über der Brust, der an die Schärpe einer Misswahl erinnert. Wer hat den besten Geschmack?

Ich freue mich immer wenn Fußballspieler in Weiß spielen – und dabei schaue ich besonders auf die Shorts. Ein Gürkchen zeichnet sich in einer schwarzen Hose so gut wie gar nicht ab – aber bei einer weißen Hose kann alles erkennen, darauf weise ich dann auch immer hin.

Welche Spiele werden Sie moderieren?

Die Griessmühle zeigt alle Spiele der WM, allerdings moderiere ich nur die Deutschlandspiele. Und wem mein Gequatsche zu viel wird, der kann sich in einer eigenen Lounge das Spiel auch mit der offiziellen Moderation von Béla Réthy und Co ansehen. Ich habe eine höllische Freude daran, das zu moderieren. Wenn wir verlieren, weine ich ja auch.

Adresse: Im neuen Biergarten der Griessmühle, Sonnenallee 221, Neukölln; Für alle Spiele der WM geöffnet

