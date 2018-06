Geschichten und Sprüche rund um die WM

Berlin. +++ Freitag, den 15. Juni 15.37 Uhr +++ Österreicher Andreas Gabalier drückt Deutschland die Daumen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Teilnahme an der WM in Russland einmal mehr verpasst. Vielleicht auch deshalb drückt der österreichische Schlagersänger Andreas Gabalier bei der Weltmeisterschaft dem deutschen Team die Daumen, wie er am Freitag in München sagte. "Das muss man sich als Österreicher eingestehen, den Fußball habt's ihr doch besser im Griff mit euren Beinen als wir. Und wir halten euch da die Daumen." Die Leistung der deutschen Spieler bei der WM 2014 in Brasilien sei «sehr, sehr bemerkenswert und bewundernswert" gewesen. "Möget ihr den Titel vielleicht ja auch noch einmal verteidigen", so der 33-Jährige.

+++ Freitag, den 15. Juni 15.07 Uhr +++ US-Sender entschuldigt sich für Robbie Williams' Mittelfinger

Der TV-Sender Fox, der die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA überträgt, hat sich für den ausgestreckten Mittelfinger von Popstar Robbie Williams bei der Eröffnungsfeier in Moskau entschuldigt. Das Ereignis sei nicht von Fox produziert, vom Sender aber live übertragen worden, teilte Fox dem Portal «Deadline» zufolge mit. «Wir wussten nicht, was während Robbie Williams' Auftritt passieren würde und es tut uns leid.»

Der britische Popstar hatte seinen Auftritt am Donnerstag im Moskauer Luschniki-Stadion mit einer unsportlichen Geste beendet. Bei der Liedzeile «I did this for free» («Ich habe dies umsonst gemacht») streckte er demonstrativ seinen linken Mittelfinger in die Kamera.

In den USA gilt der ausgestreckte Mittelfinger als sehr obszöne Geste und wird im Fernsehen in der Regel zensiert. Die zuständige Behörde FCC verbietet auch Schimpfwörter, die deshalb durch Pieptöne überspielt werden. Die Regeln lockern sich aber zunehmend. Kabelsender zensieren sich dabei selbst oft strenger als Streaminganbieter, um ihre Werbekunden nicht zu vergraulen.

+++ Freitag, den 15. Juni 14.27 Uhr +++ Nowitzki in der Familie Außenseiter

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (39) ist als Fan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Gruppenspiel gegen Schweden (23. Juni) klarer Außenseiter in seiner Familie. "Meine Frau hat schon angekündigt, dass sie den Kindern schwedische Trikots anziehen wird. Ich sitze dann da als Einziger im Deutschland-Hemd", sagte der Würzburger dem Magazin der Dirk-Nowitzki-Stiftung (Fortyone).

Nowitzkis Frau Jessica, mit der er drei Kinder hat, ist die Schwester des schwedischen Nationalspielers Martin Olsson. Und so drückt der Profi der Dallas Mavericks auch "Blagult" die Daumen. Nowitzki freut sich, "wenn mein Schwager gut spielt und es aus der Vorrunde herausschafft", sagte er: "Sie haben eine schwere Gruppe erwischt mit Deutschland, Mexiko und Südkorea."

+++ Freitag, den 15. Juni 14.14 Uhr +++ Nigerianer dürfen keine lebenden Hühner mit ins WM-Stadion bringen

WM-Start ohne Glücksbringer: Fußballfans aus Nigeria dürfen zu den WM-Spielen ihrer Nationalmannschaft in Russland keine lebenden Hühner mit ins Stadion bringen. Das teilten die Behörden von Kaliningrad (früher Königsberg) mit. Nigeria bestreitet am Samstagabend (21.00 Uhr MESZ) in der Ostsee-Exklave gegen Kroatien sein erstes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft.

Fans aus Nigeria hätten beantragt, Hühner mit zum Spiel zu bringen. «Wir haben ihnen gesagt, dass sie auf keinen Fall mit lebenden Hühnern durchgelassen werden», sagte Andrej Jermak, Tourismusminister des Gebiets Kaliningrad, der Agentur Interfax zufolge. Wenn die Nigerianer ihr Team an einem anderen Ort anfeuern wollen, würden ihnen die Behörden sagen, wo sie sich Hühner kaufen könnten, sagte Jermak. «Wir sind bereit, den exzentrischsten Bitten nachzukommen.»

Hühner, bemalt in den Nationalfarben grün und weiß, sind für viele Fans der nigerianischen «Super Eagles» ein traditioneller Glücksbringer. Aber schon bei der WM 2010 in Südafrika mussten einige Nigerianer auf ihre Hühner verzichten.

+++ Freitag, den 15. Juni 13.26 Uhr +++ Island-Trainer Hallgrimsson muss Kneipenbesuch verschieben

"Das Spiel ist zu früh am Samstag. Ich werde vorher nicht in die Kneipe gehen." Islands Trainer Heimir Hallgrimsson, der sich mit seinem Team und den Fans gerne mal in Kneipen trifft, vor dem Spiel gegen Argentinien - Anpfiff um 15 Uhr

+++ Freitag, den 15. Juni 13.24 Uhr +++ Italienischer Liedermacher Paolo Conte unterstützt Brasilien

Der italienische Liedermacher Paolo Conte unterstützt bei der Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien. Mit seinem Song "Azzurro" hat er zwar eine Hymne für die Fans der italienischen Nationalmannschaft geschrieben - da die "Azzurri" dieses Jahr aber erstmals seit 60 Jahren bei einer WM fehlen, musste er sich anderweitig umsehen. "Ich kann nicht viel zu den Azzurri sagen, aber ich muss es akzeptieren", sagte der 81-Jährige am Donnerstagabend in Rom zum Fehlen der Italiener. "Ich werde die WM aber sicher verfolgen, weil ich ein großer Fußballfan bin."

+++ Freitag, den 15. Juni 13.23 Uhr +++ 11 Prozent in der Hauptstadtregion in Amtszeit von Löw geboren

Elf Prozent der Berliner und Brandenburger haben nie einen anderen Nationaltrainer als Joachim Löw erlebt. Löw leitet das deutsche Fußballteam seit 2006 - 664 000 Menschen seien in seiner «Amtszeit» geboren und hätten keinen anderen Coach mitbekommen, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mit.

Das Amt rechnete auch aus, wie viele potenzielle Fans der deutschen Vorrundengegner in Berlin und Brandenburg leben: So haben 10 292 Menschen mexikanischer, schwedischer oder südkoreanischer Staatsangehörigkeit ihren Wohnsitz in der Metropolregion. Laut Statistischem Landesamt lebten zum Stichtag 30. September 2017 in Berlin 2054 Mexikaner. Die schwedische Staatsangehörigkeit besaßen 3527 Hauptstädter. Aus Südkorea stammten 4204 Menschen.

In Brandenburg leben deutlich weniger Staatsangehörige der drei Vorrundengegner: 177 Mexikaner waren in Brandenburg gemeldet. Aus Schweden kamen 169 Brandenburger. Die wenigsten Unterstützer hat wohl Vorrundengegner Südkorea in Brandenburg: Nur 161 südkoreanische Staatsangehörige lebten zum Stichtag in der Mark.

+++ Freitag, den 15. Juni 12.50 Uhr +++ Trainer Deschamps zu Griezmanns Film über Atletico-Verbleib

"Ich war derjenige, der gefilmt hat." Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, ob er von dem Film des Torjägers Antoine Griezmann gewusst habe, in dem er seinen Verbleib bei Atlético Madrid verkündete.

+++ Freitag, den 15. Juni 12.49 Uhr +++ Drei Jahre auf Reisen von Argentinien zur WM

Drei Jahre mit Auto und Schiff von Argentinien zur Fußball-WM nach Russland: Für Lionel Messi und seine Auswahlkollegen hat ein Pärchen aus Mendoza ein ungewöhnliches Abenteuer auf sich genommen. 2015 begann die Reise. Erst durch Südamerika, dann Mexiko, Panama. Mit dem Schiff ging es nach Belgien, mit dem Auto unter anderem über Berlin nach Russland. «Warum nicht», sagt Marianna, 24 Jahre alt, und lacht.

Immer dabei: Hund Drako. «Unsere Security», sagt Tomislav, 28 Jahre alt, als er den Kofferraum öffnet, wo der Vierbeiner ein Schläfchen gehalten hat. Auf einem Parkplatz vor dem WM-Camp der Argentinier in Bronnitsy haben sie es sich erstmal alle gemütlich gemacht. «Die Leute im Ort sind super nett, sagt Marianna: «Wir trinken viel Wodka.»

+++ Freitag, den 15. Juni 12.24 Uhr +++ Vettel glaubt an Titelverteidigung

Ferrari-Star Sebastian Vettel erwartet von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland "grundsätzlich sehr viel", vermisst manchmal aber ein bisschen den Killerinstinkt. "Ich frage mich nur, wer die Tore schießen soll. Götze ist nicht dabei, Sane auch nicht. Der Bundestrainer weiß aber bestimmt, warum", sagte der 30-Jährige im Interview mit Autobild Motorsport: "Bei unseren Jungs habe ich manchmal den Eindruck, dass sie zwar extrem viel Ballbesitz haben, den Gegner dominieren, weil sie technisch so stark sind. Und dann einfach versäumen, Tore zu schießen."

Manchmal fühlt sich Vettel beim Zuschauen dann an "Hallenhandball" erinnert. "Da spielt man ständig um das Tor herum und vergisst am Ende das Runde im Eckigen zu versenken", sagte der vierfache Formel-1-Weltmeister: "Aber ich vertraue auf unsere Jungs. Sie sind ja als Turniermannschaft bekannt. Sie explodieren zum richtigen Zeitpunkt."

Vettel, der als Fan der Nationalmannschaft "extrem emotional" ist, glaubt an die erfolgreiche Titelverteidigung in Russland. "Der Titel ist drin. Aber es gibt auch noch Spanien und Brasilien, die stark werden", sagte er: "Und die Franzosen habe ich auch noch auf der Rechnung. Wahrscheinlich entscheidet im entscheidenden Spiel Tagesform und Nervenstärke." Deutschland startet mit dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Sky) im Moskauer Luschniki-Stadion in die WM, weitere Gegner in der Gruppe F sind Schweden (23. Juni/Sotschi) und Südkorea (27. Juni/Kasan).

Vettel wird während der WM zum Fußball-Junkie. "Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich alles anschauen. Ich meine alles. Ich bin richtig geil auf die WM und Fußball", sagte der Anhänger von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt: "Das ist mit der Eintracht in der Bundesliga genauso. Im Notfall schaue ich mir Wiederholungen an."

+++ Freitag, den 15. Juni 11.56 Uhr +++ Leibhaftiger Bär bei WM-Jubelkorso in Moskau

Russland steht bei furchtsamen Ausländern im Ruf, dass dort immer noch Bären durch die Städte laufen. Bei den Jubelfeiern nach dem russischen WM-Auftaktsieg (5:0 gegen Saudi-Arabien) ist tatsächlich eines der Symboltiere des Landes durch die Straßen von Moskau gefahren worden. Auf der Rückbank eines grünen Oldtimers saß ein dressierter Braunbär, tutete in eine Vuvuzela und animierte mit erhobenen Pfoten die Passanten zum Klatschen.

Videos der Aktion vom Donnerstagabend stießen im Internet teils auf Begeisterung, teils auf Entrüstung: Die Zurschaustellung sei Tierquälerei. Den Aufschriften auf dem Oldtimer nach scheint der Bär häufiger in Moskau unterwegs zu sein - vermutlich als Einnahmequelle für seinen Besitzer.

+++ Donnerstag, den 14. Juni 21.14 Uhr +++ Moskauer Polizisten erkennen Maradona nicht

Als Weltklassespieler dribbelte sich Diego Maradona auch an den stärksten Abwehrspielern vorbei - aber gegen russische Sicherheitskräfte hatte der Argentinier am Donnerstag keine Chance. Angehörige der Sondereinheit Omon erkannten den berühmten Fußball-Weltmeister von 1986 am Moskauer Luschniki-Stadion nicht und verweigerten ihm trotz heftiger Proteste den Durchgang zum Parkplatz, wie russische Medien berichteten. Ungeachtet inständiger Bitten von Maradonas Delegation blieb der Zaun geschlossen, und der 57-Jährige musste einen Umweg nehmen. Maradona hatte in Moskau das WM-Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien (5:0) besucht.

