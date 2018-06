Auftaktpleite Saudi-Arabien will Spieler nach 0:5 zur Rechenschaft ziehen

Riad. Nach der Auftaktpleite im WM-Eröffnungsspiel gegen Russland will Saudi-Arabiens Fußballverband seine Spieler zur Rechenschaft ziehen.

Wegen der "sehr schlechten" Leistung werde mit einigen von ihnen gesprochen werden, sagte der Chef des saudischen Fußballverbands, Adel Issat, am Freitag dem arabischen Nachrichtenkanal Al-Arabiya. Namentlich nannte er Torwart Abdullah al-Majuf, Verteidiger Omar Husawi und Topstürmer Mohammed al-Sahlawi.

Ihre Vorstellung spiegele nicht die Vorbereitung auf das WM-Turnier wider, erklärte Issat weiter. Auch Trainer Antonio Pizzi habe Fehler gemacht und etwa falsch und zu spät ausgewechselt.

Saudi-Arabien war nicht zuletzt wegen der nur knappen 1:2-Niederlage in der Vorbereitung gegen Deutschland mit einiger Hoffnung in die WM gegangen. Torwart Al-Majuf hatte nach der Partie in Leverkusen großes Lob bekommen, unter anderem von Oliver Kahn. Der frühere deutsche Nationaltorhüter ist seit Herbst Torwart-Berater des saudischen Fußballverbands und sollte dessen Keeper für die WM fitmachen.

( dpa )