GERMEX - Pinguin-Orakel Flocke tippt unentschieden bei Deutschland gegen Mexiko

... in das Tor der Ukraine. Die deutsche Nationalmannschaft gewann tatsächlich ihr EM-Auftaktspiel in Lille (Frankreich) gegen die Ukraine mit 2:0.

Paul bekam körbeweise Fanpost und wurde Ehrenbürger in Spanien. Der Krake konnte aus zwei gleichen Plastikbehältern mit Nationalflagge eine Muschel fischen und so den Sieger der Partie vorhersagen. Einige Monate nach seinem Weltruhm starb Paul eines natürlichen Todes.

Zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien ging Minischwein Holger aus der Gemeinde Schellhorn in Schleswig-Holstein auf Orakel-Mission. Ein Volltreffer: Deutschland gewann gegen Frankreich 1:0, gelangte ins Halbfinale und durfte letztendlich den Pokal in Händen tragen. Im Übrigen: An beiden Fahnen war ein Apfel versteckt.

Seebärin Daisy aus dem Zoologischen Garten Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) entscheidet sich für den blauen Ball, der für Mexiko steht. Damit sagt sie eine Niederlage für die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten WM-Spiel am 17. Juni voraus. Die Seebärin habe vor vier Jahren den Titelgewinn der DFB-Mannschaft bei der Fußball-WM in Brasilien richtig vorhergesehen, teilte ein Sprecher des Zoos mit. Abwarten.

Lübbenau. Ob Krake, Schimpanse oder Hängebauchschwein – gleich welche Gattung: Im WM-Orakeln hat sich schon so manches Tier versucht.

Nun sieht auch ein Brandenburger Pinguin in die WM-Zukunft: „Flocke“ aus dem Spreewald tippt für das WM-Auftaktspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko auf ein Unentschieden.

Flocke kann sich nicht entscheiden - also geht GER - MEX unentschieden aus

Foto: dpa

Der Pinguin aus dem Spreewelten Bad Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) versuchte sich schon bei früheren Fußballmeisterschaften als Tier-Orakel. Am Freitag stupste der vier Jahre alte Pinguin keinen der beiden Bälle mit den jeweiligen Landesflaggen an - was damit Unentschieden bedeutet. Deutschland spielt am Sonntag (17 Uhr) in Russland gegen Mexiko.

Krake Paul bleibt der Urvater aller Orakel

Als Urvater aller Tierorakel gilt jedoch Krake Paul. Der Tintenfisch aus dem Oberhausener Sea-Life-Aquarium hatte die Fußballwelt mit seinen Spielvorhersagen während der WM 2010 in Südafrika verzückt. Der Krake lag immer richtig und sagte nicht nur den Ausgang der sieben deutschen Spiele voraus, sondern auch das Finale zwischen Spanien und den Niederlanden.

Paul bekam körbeweise Fanpost und wurde Ehrenbürger in Spanien. Der Krake konnte aus zwei gleichen Plastikbehältern mit Nationalflagge eine Muschel fischen und so den Sieger der Partie vorhersagen. Einige Monate nach seinem Weltruhm starb Paul eines natürlichen Todes.

Mehr zum Thema:

Künstliche Intelligenz sagt voraus, wer Weltmeister wird

Fanmeile zur WM: Letzte Handgriffe für Gänsehaut-Momente

Mexiko hofft gegen Deutschland auf die nächste Fiesta

( BM )