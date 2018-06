„Salah kann das Gesicht dieses Turniers werden“

Berlin. Die Zeiten, in denen afrikanische Teams als die kommenden Weltmeister hochgejubelt wurden, sind passé – vor dem WM-Start flogen die Vertreter des schwarzen Kontinents in der öffentlichen Wahrnehmung fast ein wenig unter dem Radar. „Völlig zu Unrecht“, findet Hertha-Star Salomon Kalou (32), der mit der Elfenbeinküste an den Endrunden 2010 und 2014 teilnahm: „Mit Nigeria, Ägypten, Tunesien, Marokko und dem Senegal spielen wirklich die fünf derzeit besten afrikanischen Mannschaften bei der WM“, sagt der Stürmer, „ich bin sicher, dass sie uns sehr gut vertreten werden. Für jede einzelne Nation ist es ein Meilenstein. Jedes der Teams ist enorm stolz, man sollte sie nicht unterschätzen.“ In der Morgenpost stellt Kalou die Stärken und Schwächen der fünf Teams vor und erklärt, warum ihnen die eine oder andere Überraschung zuzutrauen ist.

Marokko „Trainer Hervé Renard ist ein absoluter Taktik-Experte“, sagt Kalou, „er beherrscht es hervorragend, seine Mannschaft auf den jeweiligen Gegner einzustellen und dessen Schwächen auszunutzen.“ Der Angreifer muss es wissen. 2015 gewann er unter dem Franzosen den Afrika-Cup. Seine Qualität wird der Coach nicht nur zum Turnierauftakt am heutigen Freitag beweisen müssen (17 Uhr, ARD). Gegner Iran ist die vermeintlich leichteste Aufgabe in Gruppe B, danach folgen Duelle gegen Europameister Portugal und Spanien. Trotz dieser starken Konkurrenz traut Kalou den „Löwen vom Atlas“ den Einzug in die K.o.-Runde zu, nicht zuletzt dank Mittelfeldspieler Hakim Ziyech (25) von Ajax Amsterdam. „Er hat eine unwahrscheinliche Qualität“, sagt Kalou, „in meinen Augen kann er einer der Senkrechtstarter des Turniers werden.“ Neben dem gebürtigen Niederländer gilt Kapitän und Ex-Bayern-Verteidiger Medhi Benatia (31) als wichtigster Protagonist. Über internationale Erfahrung verfügt das Team aber nicht nur wegen des in Holland geborenen Ziyech und des in Frankreich geborenen Benatia. Insgesamt 17 der 23 Spieler erblickten das Licht der Welt außerhalb Marokkos. In der „heimischen“ Liga spielen nur zwei der Nominierten.

Nigeria Festzuhalten bleibt: Kaum ein Team hat die Fans vor dem Turnierstart derart begeistert wie die „Super Eagles“ aus Nigeria. Deren bemerkenswertes Trikot (s. kleines Bild) war blitzschnell vergriffen, Hersteller Nike verzeichnete über drei Millionen Vorbestellungen. Selbst bei Berliner Hipstern fand der quietschgrüne Jersey großen Anklang, was auch Leon Balogun freuen dürfte. Der Verteidiger wurde an der Spree geboren, spielte in der Jugend bei Hertha BSC, Hertha Zehlendorf und Türkiyemspor. Seit 2015 stand der Verteidiger in Diensten von Mainz 05 – zur neuen Saison geht es in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Vorher will er sich bei der WM beweisen. „Wenn mir das einer vor vier Jahren erzählt hätte, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagt Balogun (29). Zum Auftakt am Sonnabend trifft die Mannschaft von Trainer Gernot Rohr auf Kroatien, danach warten Island und Argentinien. „Nigeria verfügt über unheimlich viel Power und Tempo“, sagt Kalou. „Mein alter Chelsea-Kollege John Obi Mikel ist zwar inzwischen 31, aber noch immer ein Ausnahmespieler.“

Ägypten Wochenlang hat das ägyptische Volk gezittert, am Donnerstag durfte es endlich aufatmen. „Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, wird Mohamed Salah spielen“, sagte Nationaltrainer Hector Cuper. Im Champions-League-Finale hatte sich der 25 Jahre alte Stürmerstar des FC Liverpool bekanntlich schwer an der Schulter verletzt, hinter seinem Traum von der WM stand fortan ein großes Fragezeichen. Jenes scheint nun weggewischt, ab sofort will Salah wieder Ausrufezeichen setzen. Wie dringend er benötigt wird, zeigten die jüngsten drei Tests. Ohne Salah gelang den Ägyptern nur noch ein mickriger Treffer. Mit Tormaschine Salah unvorstellbar. „Er kann eines der Gesichter dieser WM werden“, meint Kalou, „wenn er gesund ist, ist er eigentlich nicht zu stoppen.“ Für das Toreverhindern ist neben der stabilen Abwehr ein Methusalem zuständig. Das erste Spiel am heutigen Freitag gegen Uruguay (14 Uhr, ARD) wird Keeper Essam Al-Hadari im Alter von 45 Jahren und 151 Tagen bestreiten und damit Kolumbiens Schlussmann Faryd Mondragon als ältesten WM-Spieler aller Zeiten ablösen. Die weiteren Gegner: Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. „Viele Spieler kennen sich aus ihrem Verein Al Ahly Kairo“, sagt Kalou, „das kann ein Vorteil sein. Sie haben eine gute Chance auf das Achtelfinale.“



Senegal „Eines meiner Lieblingsbeispiele dafür, was bei einer Weltmeisterschaft möglich ist“, sagt Kalou. Gemeint ist die erste Turnierteilnahme der Senegalesen 2002. Damals bezwangen die West-Afrikaner völlig überraschend Titelverteidiger Frankreich und surften anschließend auf einer Welle der Euphorie durch die WM-Endrunde. Mit Unentschieden gegen Dänemark und Uruguay gelang damals sogar der Sprung ins Achtelfinale, wo Schweden bezwungen wurde. Erst im Viertelfinale kam das Aus – 0:1 gegen die Türkei in der Verlängerung. „Sie haben zwar keine Turniererfahrung“, meint Kalou, „aber die aktuelle Generation kann befreit aufspielen. Verteidiger Idrissa Gueye vom FC Everton kenne ich aus meiner Zeit in Lille. Er ist ein guter Freund und ein noch besserer Fußballer. Aber wie 2002 gilt: Vieles wird vom ersten Spiel abhängen.“ Jenes wird Senegal am Dienstag gegen Polen bestreiten, ehe es gegen Japan und Geheimfavorit Kolumbien geht.

Tunesien Die Nordafrikaner sind erstmals seit zwölf Jahren wieder dabei, aber es dürfte eine kurze WM-Rückkehr werden. In Gruppe G warten mit England und Belgien zwei ambitionierte Gegner, einzig Panama scheint für Tunesien schlagbar. Der lokale Superstar Youssef Msakni fällt mit einem Kreuzbandriss aus, nun ruhen die Hoffnungen vor allem auf Stürmer Wahbi Khazri. Für die „Adler von Kathargo“ ist der 27 Jahre alte Angreifer von Stade Rennes die wichtigste Säule. Außer ihm bringen nur wenige Teamkollegen Erfahrung aus einer europäischen Topliga mit. Trainer Nabil Maaloul, einst Profi bei Hannover 96 und erst seit April 2017 im Amt, hat der Mannschaft eine offensivere Handschrift verpasst, fand für den Berliner Änis Ben-Hatira (der im vergangenen Jahr für Esperance Tunis gespielt hat) aber genauso wenig Verwendung wie für Ex-Herthaner Sami Allagui. „Technisch sind die Tunesier traditionell stark“, sagt Kalou, „aber in dieser Gruppe wird es nicht einfach.“