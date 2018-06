WM-Podcast: Tag 3 – Die Lehren aus dem Mexiko-Spiel

Zur WM als Sonderausgabe: Der Podcast "Immer Hertha" - täglich neu, immer aktuell und stets am Ball.

Es schmerzt noch, das gestrige Spiel gegen Mexiko. Die Kollegen Jörn Lange und Michael Färber sehen indes auch etwas Gutes in der Niederlage: Ein Erdbeben blieb uns erspart und der Ku'damm befahrbar. So weitergehen darf es trotzdem nicht. Einen Tipp für Jogi Löw haben die Kollegen schon parat. Was das mit Marvin Plattenhardt zu tun hat? Hört selbst.

Der Immerhertha-Podcast geht in den WM-Modus: Täglich diskutieren die Morgenpost-Experten über die wichtigsten Ereignisse des Turniers - informativ, unterhaltsam, kompakt. Zu hören von Montag bis Freitag ab sechs Uhr.

