Ronaldo über Ronaldo: Messi verleiht dem Fußball mehr Zauber

Der frühere brasilianische Topstürmer und 15-malige WM-Torschütze Ronaldo hat den portugiesischen Weltfußballer Cristiano Ronaldo hoch gelobt - hält dessen argentinischen Rivalen aber für noch faszinierender.

Cristiano Ronaldo sei mit "seiner unglaublichen Einstellung, mit seiner unglaublichen Winner-Mentalität" ein "einmaliger Spieler", sagte Ronaldo (41) in einem Interview der "Sport Bild". "Aber ich gebe zu: Lionel Messi verleiht dem Fußball noch mehr Zauber." Das Besondere an dem Profi des FC Barcelona sei, "dass er mit seinen Dribblings, mit seiner ganzen Art Fußball zu spielen, bei Angriffen immer wieder für Überraschungsmomente sorgt".

Cristiano Ronaldo sei "in seiner Spielweise sehr nüchtern, technisch sehr versiert", sagte der Weltfußballer von 1996, 1997 und 2002 über den Angreifer von Real Madrid. Die Zeit werde zeigen, "welche Position er einmal in der Fußball-Historie einnehmen wird", sagte der brasilianische Weltmeister von 1994 und 2002 über Cristiano Ronaldo. "Aber richtig ist, dass ein WM-Titel schon hilfreich ist, um als ganz großer Spieler in die Geschichte einzugehen." Europameister Portugal trifft bei der Weltmeisterschaft in Russland am 15. Juni in Sotschi auf Spanien. Weitere Gruppengegner sind Marokko und Iran.

