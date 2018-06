WM 2018: Brasilien gegen die Schweiz live im TV, Stream & Ticker

Am Sonntag trifft Brasilien bei der WM 2018 in Russland auf die Schweiz

Vorrunde der WM 2018: In der Gruppe E trifft am Sonnabend Brasilien auf die Schweiz. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

WM 2018: Am Sonntag (17. Juni, Anstoß 20 Uhr) treffen in der Gruppe E die Mannschaften von Brasilien und der Schweiz aufeinander. Die Seleção zeigte sich zuletzt in bestechender Form und erzielte im letzten Testspiel gegen Österreich ein souveränes 3:0.

Die Hoffnungen Brasiliens liegen nicht zuletzt auf Superstar Neymar, der für die Fans eine eindeutige Botschaft parat hat: "Ihr müsst uns vertrauen, träumen, braucht euch nicht zurückzuhalten. Wir träumen davon stets mehr." Die vergangenen 20 Pflichtspiele mit Neymar haben die Brasilianer nicht verloren - elf Tore und neun Vorlagen gelangen ihm dabei.

Der erste Gegner, die Schweiz, will mit jeder Menge Bundesliga-Power in Russland für eine Überraschung sorgen. Zuletzt siegten die Eidgenossen am 8. Juni in ihrer WM-Generalprobe gegen Japan mit 2:0. Bei den Schweizern kamen insgesamt sechs Deutschland-Legionäre zum Einsatz.

Das sind die Mannschaften im WM-Check

Teamporträt: Brasilien

Teamporträt: Schweiz

WM 2018: Brasilien gegen die Schweiz live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Brasilien gegen die Schweiz wird am Sonntag (17. Juni, Anstoß 20.00 Uhr) live im Zweiten zu sehen sein. Los geht es im ZDF mit der Berichterstattung "WM live" um 19.10 Uhr. Durch die Sendung führt im ZDF-Studio Moderator Oliver Welke zusammen mit den Experten Oliver Kahn und Holger Stanislawski. Pünktlich zum Anstoß um 20 Uhr übernimmt Kommentator Béla Réthy live aus der Rostow-Arena.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein. Als weitere Experten setzt das ZDF auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Urs Meier.

Hier finden Sie den Spielplan zur Fußball EM 2018 in Russland mit allen Gruppen und Terminen im Überblick

Das Spiel Brasilien gegen die Schweiz im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de.

Brasilien gegen die Schweiz im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Brasilien vs. Schweiz

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe E

17. Juni 2018 14 Uhr: Costa Rica - Serbien

17. Juni 2018 20 Uhr,: Brasilien - Schweiz

22. Juni 2018 14 Uhr,: Brasilien - Costa Rica

22. Juni 2018 20 Uhr: Serbien - Schweiz

27. Juni 2018 20 Uhr: Serbien - Brasilien

27. Juni 2018 20 Uhr: Schweiz - Costa Rica

In diesem Stadion findet das Spiel Brasilien gegen die Schweiz statt

Die Rostow-Arena in der russischen Stadt Rostow am Don zählt zu den Stadien, die extra für die WM 2018 in Russland neu errichtet wurden. Sie bietet etwa 45.0000 Zuschauern Platz. Die Arena, deren Dachform an die Windungen des Flusses Don erinnern soll, wird zur Weltmeisterschaft 2018 der Austragungsort von vier Gruppenspielen und einem WM-Achtelfinale sein.

