WM 2018: Marokko gegen den Iran live im TV, Stream & Ticker

WM 2018-Vorrunde: In der Gruppe B tritt am Freitag die WM-Auswahl von Marokko gegen den Iran an. Alle Infos zu TV-Termin, Livestream & Ticker.

Das Warten hat ein Ende: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 beginnt am Donnerstag (14. Juni) mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Einen Tag später folgen gleich drei Vorrunden-Matches: In der Gruppe A treffen um 14 Uhr Ägypten und Uruguay aufeinander. In der Gruppe B wird -vor dem Topspiel am Abend zwischen Portugal und Spanien (20 Uhr) - die Partie Marokko gegen den Iran um 17 Uhr angepfiffen. Das Spiel findet im Krestowski-Stadion in St. Petersburg statt.

WM 2018: Marokko gegen Iran live im Free-TV

Das Vorrundenspiel Marokko gegen Iran wird am Freitag (15. Juni, Anstoß 17.00 Uhr) live im Ersten zu sehen sein. Los geht es in der ARD wird mit der Berichterstattung "WM live" nach dem Spiel Ägypten gegen Uruguay, das um 14 Uhr angepfiffen wird. Durch die Sendung führen im ARD-Studio das Moderatoren-Duo Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel. Pünktlich zum Anstoß um 17 Uhr übernimmt Kommentator Tom Bartels live aus St. Petersburg.

Die ARD und das ZDF übertragen alle 64 Spiele der WM 2018 live. Im Wechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntz und Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten.

Das Spiel Marokko gegen Iran im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über daserste.de.

Marokko gegen Iran im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den WM-Liveticker. Verfolgen Sie das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Marokko vs. Iran

Vorrunde: Das sind alle Termine und Spiele der Gruppe B

15. Juni 2018 17 Uhr: Marokko - Iran

15. Juni 2018 20 Uhr: Portugal - Spanien

20. Juni 2018 14 Uhr: Portugal - Marokko

20. Juni 2018 20 Uhr: Iran - Spanien

25. Juni 2018 20 Uhr: Spanien - Marokko

25. Juni 2018 20 Uhr: Iran - Portugal

In diesem Stadion findet das Spiel Marokko gegen Iran statt

Das Krestowski-Stadion in St. Petersburg wurde eigens für die Fußball WM 2018 errichtet. Rund 68.000 Zuseher finden in der Arena Platz und können bei der Endrunde insgesamt sieben Spiele verfolgen – darunter eines der beiden WM-Halbfinale und das WM Spiel um Platz 3.

