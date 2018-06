Fan stürmt Platz Brasilianer absolvieren erstes WM-Training in Russland

Sotschi. Rekord-Weltmeister Brasilien hat sein erstes Training vor der Fußball-WM in Russland absolviert. Einige Hundert Zuschauer verfolgten am Morgen die öffentliche Einheit in Sotschi und feierten vor allem Superstar Neymar und Champions-League-Sieger Marcelo lautstark.

Zwischenzeitlich stürmte ein Fan auf den Platz und musste von einem Ordner heruntergeholt werden. Die Seleção bereitet sich in Sotschi auf ihr erstes WM-Spiel am Sonntag gegen die Schweiz vor. Lediglich Mittelfeldspieler Fred nahm zunächst nicht am Mannschaftstraining teil und absolvierte wegen leichter Verletzungsprobleme ein individuelles Programm.

Die brasilianischen Spieler haben einem Medienbericht zufolge eine Checkliste für den idealen Schlaf bekommen. Laut dem Nachrichtenportal globoesporte.globo.com stehen auf der Liste neun Empfehlungen vom Trainerstab um Nationalcoach Tite, damit die Spieler der Seleção bei der WM optimal schlafen.

Demnach sollen die Hotelzimmer von Superstar Neymar und Co. in Sotschi eine Temperatur zwischen 21 und 23 Grad haben. Außerdem soll kurz vor dem Schlafen auf Koffein und die Benutzung von Handy, Tablet und Fernsehen verzichtet werden. Ansonsten wichtig: "Achtet auf die richtige Schlafkleidung damit euch nicht zu warm wird."

( dpa )