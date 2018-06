Der Teuerste bleibt daheim

Am DFB-Museum in Dortmund wird noch am Montag das Porträt Leroy Sanés entfernt

Eppan. Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben sich eine Chatgruppe auf dem Handy eingerichtet. Am Montagvormittag wurden dort Abschiedsbotschaften verfasst. "Sie drücken uns die Daumen und hoffen, dass wir mit dem Pokal zurück kommen. Daran sieht man den Charakter der Spieler", berichtete Mannschaftskapitän Manuel Neuer von den Nachrichten der Spieler, die am Mittag in schwarzen Limousinen aus dem Trainingslager in Eppan/Südtirol wegchauffiert wurden, weil sie der Bundestrainer Joachim Löw aus dem endgültigen Kader für die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gestrichen hatte. Namentlich betraf es Torwart Bernd Leno, Verteidiger Jonathan Tah, Stürmer Nils Petersen und – als größte Überraschung – Flügelspieler Leroy Sané.

"Die Enttäuschung bei den Betroffenen ist sehr, sehr groß", sagte Löw. "Es ist so, als wenn man beim Check-in am Schalter steht auf dem Flug nach Moskau und darf am Ende nicht in die Maschine einsteigen."

Während Leno, Tah und Petersen stets als Streichkandidaten galten, verzichtet Löw mit Sané auf den teuersten deutschen Spieler, auf 90 Millionen Euro taxiert das Fachportal Transfermarkt.de den Marktwert. Sané war gerade zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt worden. Unter Trainer Pep Guardiola gewann er mit Manchester City die Meisterschaft, schoss 14 Tore, gab 19 Vorlagen. So viel Torgefahr strahlte unter den deutschen Topspielern kein anderer aus. Nur eben nie in der Nationalelf, dort war er in bislang elf Spielen stets harmlos geblieben.

Ballack und Matthäus kritisieren die Auswahl

"Leroy hat ein riesiges Talent. Absolut. Er wird auch wieder dabei sein. Aber bei der Nationalmannschaft war er bisher noch nicht so ganz angekommen", sagte Löw, der nun Julian Brandt (Leverkusen) vorzog. Der Trainer trat sogleich einer naheliegenden Vermutung entgegen: "Leroy hat sich abseits des Platzes sehr korrekt verhalten." Ins Trainingslager war Sané mit neuer Frisur angereist: Rastazöpfchen statt Afrolook. Er lachte viel und laut beim Training. Sportlich überzeugte der 22-Jährige wiederholt aber nicht, als er gegen Österreich (1:2) einen Ball nach dem nächsten herschenkte und Angriffe nicht zielgerichtet genug abschloss. Löw trieb das in die Verzweiflung. Gegen Brasilien (0:1) im März in Berlin war es ähnlich gewesen. Anschließend sagte Löw damals: "Vielleicht schießt er nicht so schnell in die Höhe, wie manche denken." Zweifel an der Tauglichkeit schwangen also schon damals mit, auch Kollegen wie der Mittelfeldstratege Toni Kroos übten Kritik.

Ein ungehörter Weckruf

"Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht", betonte Löw, der anerkannte Experte für atmosphärische Hygiene. Man habe dafür die Eindrücke aus den derzeitigen Einheiten, aus den vergangenen Länderspielen und dem Confed-Cup abgeglichen. Sané hatte seine Teilnahme am Confed-Cup im Sommer übrigens wegen einer bis dahin aufgeschobenen Nasen-Operation abgesagt. Der Bundestrainer soll darüber durchaus verärgert gewesen sein. Im Urlaub ließ sich Sané ein großflächiges Bild seiner selbst auf den Rücken tätowieren. Als der Flügelspieler dann zurück nach Manchester kam, bestach er weiter nicht durch den Wunsch, seinem Trainer zuzuhören. Guardiola ließ ihn zu Beginn der Saison nicht spielen. Klub- und Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan berichtete jüngst, dass Sané "manchmal einen Tritt in den Allerwertesten braucht". Als Weckruf. Als Ermahnung, dass es für einen, der Großes erreichen will, wichtig ist, auch im Kleinen richtig zu handeln.

Am Montag gab es wieder so einen Weckruf. Ein schmerzhafter. Der sicher die Erkenntnis bringt, dass hoher Marktwert allein kein WM-Ticket garantiert. Natürlich weiß Löw, dass seine Wahl auch Kritik auslöst wie die von Michael Ballack ("Löw setzt sich mit dieser Entscheidung selbst massiv unter Druck") oder Lothar Matthäus ("Es ist mehr als luxuriös, Sané außen vor zu lassen. An rein sportlichen Gründen kann es nicht gelegen haben"). Aber das hat ihn ja noch nie gestört.