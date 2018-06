Neuer muss sich im Hagelsturm aufwärmen

Klagenfurt. In einem donnernden Gewitter mit Starkregen und Hagel hat das Comeback von Fußball-Weltmeister Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft begonnen. Als der 32 Jahre alte Torhüter am Samstag in Klagenfurt als erster deutscher Spieler auf den Platz im Wörthersee Stadion zum Aufwärmen kam, brach ein Gewitter los. Der DFB-Kapitän gab sich unbeeindruckt, begann mit dem Warmlaufen und wurde dann - völlig durchnässt - von Torwarttrainer Andreas Köpke warm geschossen.

Neuer bestreitet gegen Österreich sein 75. Länderspiel. Es ist sein erstes Spiel nach acht Monaten Wettkampfpause wegen eines Mittelfußbruches und sein erstes Länderspiel seit Oktober 2016. Für Neuer geht es darum, seine WM-Fitness nachzuweisen. Dann wird er an diesem Montag von Bundestrainer Joachim Löw als Nummer 1 in den endgültigen 23-Mann-Kader für die WM in Russland berufen werden.

Der Bundestrainer setzt im Angriff auf den 29 Jahre alten Länderspiel-Debütanten Petersen. Neben Neuer stehen als weitere Weltmeister von 2014 noch Sami Khedira und Mesut Özil in der Startformation. An diesem Montag muss Löw den 23-Mann-Kader für die WM in Russland dem Weltverband FIFA melden.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Süle, Hector - Khedira, Gündogan - Brandt, Özil, Sané - Petersen

( dpa )