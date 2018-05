Weltmeister Kramer wird ZDF-Experte

Berlin. Weltmeister Christoph Kramer wird während der Weltmeisterschaft in Russland TV-Experte für das ZDF. Das teilte der Sender am Donnerstagabend mit. Der 27 Jahre Mittelfeldspieler von Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird in der Vorrunde gemeinsam mit Moderator Jochen Breyer die WM-Spiele am Nachmittag analysieren.

Neben Kramer, der 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien den Titel holte, in diesem Jahr aber von Bundestrainer Joachim Löw nicht nominiert wurde, werden zudem Oliver Kahn, Holger Stanislawski und Schiedsrichter Urs Meier als Experten im Einsatz sein. Thomas Berthold, Weltmeister von 1990, ist zudem als Fußball-Fachmann im ZDF-Morgenmagazin dabei.

( dpa )