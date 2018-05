Perus Kapitän Guerrero trifft FIFA-Chef wegen Dopingsperre

Lima. Perus Kapitän Paolo Guerrero will in einem Gespräch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino über seine Dopingsperre sprechen, durch die er die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft verpasst.

Der ehemalige Profi des Hamburger SV und des FC Bayern hofft bei dem Treffen an diesem Dienstag auf die Unterstützung des Weltverbandschefs, um Perus Mannschaft in Russland doch noch bei der ersten WM-Teilnehme seit 36 Jahren helfen zu können. "Das ist mein großer Traum, für den ich immer gekämpft habe, um ihn wahr zu machen", sagte der 34-Jährige am Sonntag (Ortszeit) in einer Videobotschaft. An dem Treffen mit Infantino wird auch Perus Fußball-Verbandschef Edwin Oviedo teilnehmen.