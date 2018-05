Suárez führt vorläufigen WM-Kader Uruguays an

Montevideo. Stürmer-Star Luis Suárez soll die uruguayische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland anführen.

Neben dem Angreifer vom FC Barcelona nominierte Trainer Oscar Tabárez unter anderen Torhüter Fernando Muslera, die Verteidiger Diego Godín und José María Giménez sowie den Mittelfeldspieler Lucas Torreira. Mit dem vorläufigen Kader von 26 Nominierten wagt der Nationalcoach keine Experimente und setzt vor allem auf erfahrene Spieler.

Bis zum 4. Juni muss Tabárez die endgültige Liste mit dem 23-köpfigen Kader einreichen. Uruguay spielt bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland in der Gruppe A mit den Gastgebern, Saudi-Arabien und Ägypten. In ihrem ersten Gruppenspiel wird "La Celeste" am 15. Juni auf die ägyptische Auswahl treffen.

( dpa )