Messi führt vorläufigen WM-Kader Argentinien an

Buenos Aires. Vizeweltmeister Argentinien hat das vorläufige 35-köpfige Aufgebot für die Fußball-WM angeführt von Superstar Lionel Messi bekanntgegeben.

Nationalcoach Jorge Sampaoli vertraut in seinem Kader zunächst insgesamt neun Spieler, die bei der WM 2014 in Brasilien dabei waren, wo Argentinien im Finale gegen die deutsche Mannschaft mit 0:1 verloren hatte.

Neben Weltstar Lionel Messi (FC Barcelona) stehen auch Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus Turin) und Ángel Di María (PSG) im vorläufigen WM-Kader. Sampaoli berief in Torwart Franco Armani von River Plate aber auch einen Debütanten. Der Keeper ist bereits 31 Jahre alt. Stammtorwart Sergio Romero zählt zu den Akteuren im Kader, die entweder angeschlagen oder in der Rehabilitiatonsphase nach Verletzungen sind. Das trifft im Mittelfeld auch auf Lucas Biglia zu, der sich Ende April am Rücken verletzt hatte.

Zur Stärkung der oft kritisierten Abwehr der "Gauchos" wurden unter anderen Nicolás Otamendi (Manchester City) und Gabriel Mercado (Sevilla) berufen. Paulo Dybala (Juventus Turin) und Mauro Icardi (Inter Mailand) gehören zu den Neuen im Angriff.

Sampaoli will den endgültigen Kader von 23 Spielern nach Angaben des Verbands bereits am kommenden Montag bekanntgeben. Argentinien tritt in der WM am 16. Juni gegen Island an. Kroatien und Nigeria sind die weiteren Rivalen in der Gruppe D. Das Team um Messi trifft in der WM-Vorbereitung noch am 29. Mai auf Haiti in Buenos Aires und am 9. Juni in Jerusalem auf Israel.

( dpa )