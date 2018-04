WM-Aus für Hoffenheims Gnabry

Nationalspieler Serge Gnabry von 1899 Hoffenheim muss nach einem erlittenen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich gegen Hannover 96 am Freitagabend (3:1) seine Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme begraben. Gnabry (22), der zur neuen Saison zu Bayern München zurückkehren soll, hat in 21 Bundesligaspielen für 1899 zehn Treffer erzielt. Gegen Hannover musste er in der 20. Minute ausgewechselt werden.

Auch Kerem Demirbay, der nach 60 Minuten vom Platz ging, muss das Saison-Aus bei den Kraichgauern verkraften. Er erlitt einen Kapseleinriss im rechten Sprunggelenk.

Die schlechten Nachrichten riefen bei Nagelsmann, dessen Team noch beim VfB Stuttgart und gegen Borussia Dortmund antreten muss, eine Trotzreaktion hervor. "Das sind keine super Voraussetzungen, das ist klar. Aber wir haben Leute auf der Bank, die es sehr gut machen. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen", sagte der Coach, der seiner Mannschaft der Stunde (seit neun Begegnungen ungeschlagen) das Wochenende frei gab.

Das Personal-Puzzle wird allerdings nicht einfach. Neben Gnabry und Demirbay wird auch Pavel Kaderabek (Gelbsperre) in Stuttgart fehlen. Das Saison-Aus für Dennis Geiger ist schon länger besiegelt - und gegen 96 fehlte zudem der verletzte Benjamin Hübner. Auch wenn der gegen Hannover gesperrte Florian Grillitsch zurückkehrt, könnte der Substanzverlust im Kampf um den Einzug in die Königsklasse am Ende den Ausschlag zu Ungunsten der Kraichgauer geben.

Dennoch sind es gerade diese schlechten Voraussetzungen, die in Nagelsmann die Kämpfernatur wecken. "Die Qualifikation für die Champions League wäre eine Sensation. Die Europa League wäre auch ein großer Erfolg. Aber natürlich streben wir nach dem Maximum", sagte der Coach, der es einen Schritt weiter als im Vorjahr schaffen möchte.

Damals belegten die Hoffenheimer, die der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kenan Karaman (24.) nur kurz aus den Konzept brachte, am Saisonende den nun heiß begehrten vierten Rang. In den Play-offs zur Königsklassen-Gruppenphase scheiterte die TSG am FC Liverpool, der mittlerweile kurz vor dem Einzug ins Endspiel steht. Am Ende der laufenden Spielzeit berechtigt der vierte Platz erstmals zur direkten Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League.

Für Kramaric, der zum fünften Mal mehr als ein Tor in einem Bundesligaspiel erzielte und bei zwölf Saisontoren steht, ist das nun das große Ziel. "Es wäre schon eine tolle Sache, wenn wir die Champions League erreichen", sagte der 26-Jährige nach absolvierter Dopingkontrolle und langer Massage kurz vor Mitternacht.

Zuvor wurde Kramaric, der in den bisherigen 32 Saisonspielen immer auf dem Platz stand, von seinen Teamkollegen über den grünen Klee gelobt. "Er ist ein Topstürmer", sagte Kaderabek. Für Nadiem Amiri ist der Angreifer "überragend, eiskalt und top". Laut Nagelsmann hat sich seine "Laufmaschine" allerdings nicht an die "Vorgaben" gehalten: "Mein Co-Trainer hat mir unter der Woche gesagt, dass er zwei Tore macht - wie kann man nur so daneben liegen?"

