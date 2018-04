Schweden-Trainer denkt nicht über Ibrahimovic-Comeback nach

Solna. Der schwedische Fußball-Nationaltrainer denkt nicht über ein mögliches Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bei der Fußball-WM nach.

"Zu mir hat er noch nicht gesagt, dass er spielen will", sagte Janne Andersson der "Bild am Sonntag". "Wenn er die Entscheidung getroffen hat, kann er mich gerne anrufen und mit mir darüber reden." Er sei aber der Trainer und treffe die Entscheidung: "Und aktuell habe ich anderes zu tun, als darüber nachzudenken, was wäre wenn..."