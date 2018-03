Löw und seine drei Fragezeichen

Julian Draxler (l.) und Timo Werner fühlen sich offenbar wohl in ihren grünen Auswärtstrikots für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland

Bundestrainer Löw will in den Tests vor der WM-Kadernominierung Erfolgshunger sehen. Auf drei Positionen müssen sich Spieler beweisen.

Düsseldorf. Bei der deutschen Fußball-Nationalelf sind Wortspiele immer gern gesehen. Am Dienstag, als sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw für die beiden Testpartien gegen Spanien am Freitag in Düsseldorf (20.45 Uhr, ARD) und Brasilien am Dienstag im Berliner Olympiastadion (20.45 Uhr, ZDF) am Düsseldorfer Medienhafen traf, parkte dort ein brauner Umzugswagen vor dem Teamhotel. "Sägewerk Transporte" stand drauf. Was da wohl drin sei, witzelte ein auf die Ankunft Wartender, "bestimmt Löws Stammelf".

In nicht mal drei Monaten beginnt die WM

Weniger humoristische Kreationen pflegen sie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), wenn es darum geht, dem Nationalteam vor einem Turnier den richtigen Slogan zu verpassen. "Bereit wie nie" hieß er vor der WM 2014, was sich als zutreffend erweisen sollte. "Vive La Mannschaft" lautete er zur EM 2016. Das stimmte dann nur bis zum Halbfinale. Nun steht wieder ein Turnier an, die in 85 Tagen beginnende WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Und auf dem vor dem Teamhotel parkenden schwarzen Mannschaftsbus prangte am Dienstag sodann der neue Schlachtruf: "Best Never Rest" – die Besten ruhen nie. Das Wortspiel ist hier ein optisches, das "V" in Never golden hervorgehoben und wie eine römische Fünf geschrieben. Nicht weniger als der fünfte deutsche WM-Titel soll in Russland herausspringen.

Leon Goretzka nickte zustimmend, als der Schalker Mittelfeldspieler nach seiner Ankunft den neuen Slogan begutachtete. "Gerade wenn man Erfolg hatte, neigt man vielleicht dazu, sich darauf auszuruhen", sagte der Bald-Bayer. "Da müssen wir gegensteuern und weiter Gas geben. Das ist die Grundlage, um Erfolg zu haben."

Der Weltmeister ist seit 21 Spielen ungeschlagen

Löw wird diese Worte zufrieden vernommen haben. Ist es doch das große Thema des 58-Jährigen, seit er vor und während der EM 2016 einen Anflug von wenig zielführender Gemütlichkeit ausgemacht hatte. Das hat sich mittlerweile geändert. Die DFB-Auswahl ist seit 21 Partien ungeschlagen. Gegen Spanien und Brasilien kann die Bestmarke eingestellt werden. Zwischen Oktober 1978 und Dezember 1980 blieb die DFB-Elf unter Bundestrainer Jupp Derwall in 23 Partien ohne Niederlage. Die derzeitige Serie beinhaltet eine makellose WM-Qualifikation sowie einen prächtigen Confed-Cup im vergangenen Jahr.

Diese verordnete Rastlosigkeit will Löw nun bis zur Weltmeisterschaft sehen. Sie entscheidet auch darüber, wen der Bundestrainer dorthin mitnimmt. Die Testspiele gegen die beiden Fußballgroßmächte Spanien und Brasilien sind Löws letzte Gelegenheit, sein Personal vor der vorläufigen Kadernominierung am 15. Mai noch einmal auf "Best Never Rest"-Mentalität zu untersuchen.

Auch Reus darf noch auf einen Platz im Team hoffen

"Da warten zwei interessante Spiele auf uns. Jeder kann sich noch einmal zeigen. Für uns ist es wichtig zu sehen, wo wir stehen", sagte Abwehrspieler Jerome Boateng am Dienstag. Besonders zeigen müssen sich Spieler auf drei Positionen. Löws Stammelf ist ja eigentlich schon irgendwie in Düsseldorf angeliefert. Er hat sie im Kopf mitgebracht. Nur im Mittelfeldzentrum, auf dem linken Flügel sowie auf der Torwartposition gibt es noch größere Fragezeichen. Neben den gesetzten Toni Kroos und Mesut Özil hat Löw im zentralen Mittelfeld noch eine Planstelle zu vergeben, dafür aber mindestens drei erstklassige Kandidaten zur Auswahl: Goretzka, den sich in vorzüglicher Form bei Manchester City befindlichen Ilkay Gündogan und den bei Juventus Turin dominanten, bewährten Führungsspieler Sami Khedira.

Links auf dem Flügel können sich gegen Spanien und Brasilien Julian Draxler und der unter Trainer Pep Guardiola in Manchester auftrumpfende Leroy Sané beweisen. Marco Reus soll sich in Dortmund nach seiner Verletzung erst wieder in seinen Rhythmus spielen, ist aber ebenfalls ein Mann für die WM-Startelf. Bliebe noch die Torwartposition: Dort setzen sie beim DFB darauf, dass Manuel Neuer rechtzeitig von seinem zweiten Mittelfußbruch genesen wird (siehe Text rechts).

Wagner und Gomez kämpfen um einen WM-Platz

Neben Startelf-Gedanken geht es für Löw in den beiden letzten Partien vor der Kadernominierung auch darum, eine gesunde Personal-Mischung für das Turnier zu entwerfen. Im Angriff ist derzeit der Leipziger Timo Werner gesetzt (sieben Tore in zehn Länderspielen).

Dahinter konkurrieren Mario Gomez und Sandro Wagner um einen einzigen Platz als Stoßstürmer. Gomez hat seit seinem Winterwechsel zum VfB Stuttgart sechs Treffer erzielt, Wagner seit seiner Rückkehr zum FC Bayern im Januar fünf (eines davon in der Champions League). Gute Argumente haben beide. Und beim Thema "Best Never Rest" sind sie der Gemütlichkeit ja auch eher unverdächtig.