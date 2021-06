Fußball-EM: Vorsicht vor dem Gruppenfinale!

Berlin. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es im dritten und letzten Gruppenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft um den Einzug ins Achtelfinale. Schon ein Unentschieden gegen Ungarn reicht am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) für den Sprung in die K.o.-Runde. Doch gerade die Gruppenfinals waren aus deutscher Sicht selten ein Selbstläufer, stattdessen gab es diverse Enttäuschungen, wie die Top Ten beweist.

Platz zehn: 0:3 gegen Portugal bei der EM 2000

Sergio Conceicao (vorn) trifft gegen Oliver Kahn.

Foto: Peter Kneffel / pa / dpa

Es war der Tiefpunkt eines Turniers, bei dem sich aus deutscher Sicht ein Tiefpunkt den nächsten ablöste. Einen Sieg hätte es bedurft, um noch die K.o.-Runde zu erreichen. Stattdessen ließ sich das DFB-Team von einer B-Elf der bereits qualifizierten Portugiesen auseinandernehmen. Ein Dreierpack von Sergio Conceicao besiegelte am 20. Juni 2000 in Rotterdam einen deutschen EM-Auftritt, der als Gruppenletzter endete mit Desaster noch charmant umschrieben ist.

Platz neun: 0:1 gegen Spanien bei der EM 1984

Antonio Maceda (l.) beendet die deutschen EM-Träume.

Foto: SVEN SIMON / pa

Der Auftritt des WM-Zweiten bei der EM 1984 in Frankreich war ebenfalls alles andere als berauschend. Doch zum Gruppenabschluss hätte ein Unentschieden für den Sprung ins Halbfinale gereicht. Doch Spaniens Torwart Luis Arconada war am 20. Juni 1984 in Paris nicht zu überwinden. Am Ende wollte sich die DFB-Elf ins Halbfinale zittern und wurde durch den Kopfball von Antonio Maceda in der 89. Minute für die zunehmende Passivität bestraft – das Aus in der Gruppenphase.

Platz acht: 1:2 gegen Tschechien bei der EM 2004

Milan Baros (Mitte) lässt Oliver Kahn keine Chance.

Foto: Empics Mike Egerton / pa / dpa/dpaweb

Wieder kam das Aus nach der Gruppenphase, doch wenigstens stemmte sich die deutsche Mannschaft mit ihren damals wenigen spielerischen Mitteln gegen das drohende Ausscheiden. Michael Ballack hatte den WM-Zweiten sogar in Führung gebracht gegen die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Tschechen. Doch Marek Heinz und Milan Baros beendeten an jenem 23. Juni 2004 in Lissabon die letzten deutschen Hoffnungen auf das Viertelfinale.

Platz sieben: 1:3 gegen die Niederlande bei der EM 1992

Rob Witschke (2.v.r.) trifft gegen Torwart Bodo Illgner.

Foto: SVEN SIMON / pa

Wirklich gut war der Weltmeister nicht durch die Gruppenphase bei der EM 1992 in Schweden gekommen. Und die Neuauflage des Halbfinales von 1988 gegen die Niederlande geriet erneut zum Trauerspiel. 1:3 unterlag die deutsche Mannschaft am 18. Juni 1992 in Göteborg. Nur dank des schottischen Sieges gegen den Sowjetunion-Nachfolger GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten), konnte das Aus in der Gruppenphase verhindert werden. Für Deutschland ging es dann sogar bis ins Finale.

Platz sechs: 0:0 gegen Griechenland bei der EM 1980

Hans Müller (r.) lässt seinen griechischen Gegenspieler ziehen.

Foto: Herbert Rudel / pa

Bei der ersten EM, bei der eine Gruppenphase gespielt wurde, stand der Gruppensieg und damit auch der Einzug ins Finale bereits vor dem Spiel gegen Griechenland fest. Die letzten Gruppenspiele wurden 1980 in Italien noch nicht zeitgleich ausgetragen. Folglich verzichtete Bundestrainer Jupp Derwall am 17. Juni 1980 in Turin auf diverse mit Gelben Karten vorbelastete Spieler, um Sperren für das Endspiel zu verhindern. Einem glanzlosen 0:0 folgte fünf Tage später der EM-Titel.

Platz fünf: 0:0 gegen Italien bei der EM 1996

Torwart Andreas Köpke (Mitte) war der Mann des Spiels gegen Italien.

Foto: Bernd Weißbrod / pa / dpa

Wieder gab es für die deutsche Mannschaft ein torloses Remis im letzten Gruppenspiel auf dem Weg zum Titel. Nationaltorwart Andreas Köpke hielt am 19. Juni 1996 in Manchester gegen Gianfranco Zola sogar einen Elfmeter in der neunten Minute. Immerhin war das Weiterkommen schon so gut wie sicher. Es hätte einer Niederlage mit vier Toren Unterschied bedurft, um Deutschland in der Gruppenphase zu stoppen – bei gleichzeitigem Sieg der Tschechen gegen Russland (3:3).

Platz vier: 1:0 gegen Nordirland bei der EM 2016

Mario Gomez (2.v.l.) trifft gegen Nordirland.

Foto: Christian Charisius / pa / dpa

Ja, es gab auch Siege zum Gruppenabschluss für deutsche Mannschaften. Bei der EM 2016 in Frankreich zum Beispiel war es ein 1:0 gegen Nordirland, durch das die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw als Gruppensieger ins Achtelfinale einzog. Mario Gomez erzielte den entscheidenden Treffer für den Weltmeister am 21. Juni 2016 in Paris. Zuvor hatte es ein 2:0 gegen die Ukraine und ein 0:0 gegen polen gegeben.

Platz drei: 2:0 gegen Spanien bei der EM 1988

Rudi Völler (l.) erzielte gegen Spanien einen Doppelpack.

Foto: SVEN SIMON / pa

Im letzten Gruppenspiel bei der EM 1988 im eigenen Land reichte dem deutschen Team ein Unentschieden gegen Spanien für das Erreichen des Halbfinales – wie bereits vier Jahre zuvor. Doch dieses Mal gab sich der WM-Zweite keine Blöße und gewann gegen die biederen Iberer mit 2:0. Rudi Völler erzielte am 17. Juni 1988 im Münchner Olympiastadion die beiden Tore.

Platz zwei: 2:1 gegen Dänemark bei der EM 2012

Lars Bender erzielt den Siegtreffer gegen Dänemark.

Foto: Revierfoto / pa / dpa

Es war das bislang einzige Mal, dass eine deutsche Mannschaft die Gruppenphase bei einer EM mit drei Siegen abschloss. Einem 1:0 gegen Portugal und dem 2:1 gegen die Niederlande folgte am 17. Juni 2012 in Lwiw ein 2:1 gegen Dänemark. Deutschland beendete die schwere Gruppe als Erster und wurde erst im Halbfinale gestoppt.

Platz eins: 1:0 gegen Österreich bei der EM 2008

Michael Ballack schaut dem Ball hinterher, der gleich im Tor der Österreicher einschlagen wird.

Foto: ATP / pa

Ein Schuss wie ein Strahl, hinein ins deutsche Glück – so lässt sich der Freistoß umschreiben, den Philipp Lahm anschubste, Torsten Frings stoppte und Michael Ballack in den Winkel des österreichischen Tores hämmerte. Der Treffer vom 16. Juni 2008 in Wien wurde später zum Tor des Jahres in Deutschland gewählt. Bei der EM in Österreich und der Schweiz war es ein Meilenstein auf dem Weg ins bislang letzte EM-Finale für eine deutsche Mannschaft.

Alles zur Fußball-Europameisterschaft lesen Sie hier.