EM 2021: Diese Gegner warten auf Deutschland im Achrtelfinale

Berlin. Mit dem 4:2 gegen Portugal hat die deutsche Nationalmannschaft das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Denn wie schon bei der EM 2016 in Frankreich, die erstmals mit 24 Mannschaften und einem anschließenden Achtelfinale ausgetragen wurde, qualifizieren sich erneut neben den ersten zwei Teams jeder Gruppe auch die vier besten Gruppendritten für die K.o.-Runde.

Das DFB-Team kann sogar als Sieger der Gruppe F in die nächste Runde einziehen, wenn am Mittwoch (21 Uhr, ZDF) ein Sieg gegen Ungarn gelingt und Frankreich zeitgleich nicht gegen Portugal gewinnt. Im Achtelfinale am 28. Juni (21 Uhr) würde dann in Bukarest der Dritte aus den Gruppen A, B oder C warten. Das sind derzeit die Schweiz, Finnland oder Österreich.

Deutschland kann sogar eine Niederlage reichen

Gewinnt Frankreich, ist Deutschland bei Sieg oder Remis gegen Ungarn Gruppenzweiter. Das gilt auch, wenn beide Spiele unentschieden enden. Im Achtelfinale wäre dann der Sieger der Gruppe D (derzeit Tschechien) der Gegner am 29. Juni (18 Uhr) in London.

Teilen sich Deutschland sowie Ungarn die Punkte und schlägt Portugal die Franzosen, wäre Deutschland Gruppendritter. Selbst eine Niederlage gegen Ungarn kann der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zum Weiterkommen reichen, jedoch nur, wenn auch Portugal gegen Frankreich verliert. in beiden Fällen müsste die DFB-Elf dann allerdings zusätzlich darauf hoffen, zu den vier besten Gruppendritten zu gehören. Im Achtelfinale würde dann am 27. Juni entweder um 18 Uhr in Budapest der Erste der Gruppe C, die Niederlande, oder um 21 Uhr in Sevilla der Erste der Gruppe B (derzeit Belgien) warten.

EM-Modus mit den vier besten Gruppendritten bleibt fragwürdig

Die Ermittlung der besten Gruppendritten erfolgt nach den Kriterien Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Siege, Fair-Play-Verhalten (Gelbe und Rote Karten) sowie der Platzierung in der EM-Qualifikation. Vor fünf Jahren reichten drei Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis, um den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen.

Insgesamt bleibt der Modus fragwürdig. Durch die Tatsache, dass es vier Gruppendritte braucht, könnten Mannschaften tagelang warten müssen, ehe sie Gewissheit haben, ausgeschieden zu sein, so wie 2016 Albanien. Eine Rückkehr zum Turnierformat mit 16 Mannschaften (wie von 1996 bis 2012), bei dem nur die zwei besten Teams einer Gruppe weiterkommen, ist aus kommerziellen Gründen kaum denkbar. Eine weitere Aufstockung auf 32 Mannschaften, die die Rechnerei mit den Gruppendritten überflüssig machen würde, widerspräche der sportlichen Qualität des Turniers, die schon jetzt, mit 24 Teams, enorm gelitten hat.

