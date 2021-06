EM 2021: Die Künstler aus Wales

Berlin. Lange unterschätzt, noch länger im Schatten der Großen Nachbarn aus England und Schottland, hat sich Wales zu einer festen Größe im europäischen Fußball gemausert. Dabei dürfte das abschließende Finale der Gruppe A gegen Italien am Sonntag (18 Uhr, ZDF) nur ein weiterer Beleg dafür werden, welche Künstlerhochburg Wales tatsächlich ist. Ein Blick in die Top Ten genügt.

Platz zehn: Desmond Llewelyn

Desmond Llewelyn spielte in 17. James-Bond-Filmen den Quartiermeister „Q“.

Foto: Wolfgang Weihs / pa / dpa

Als Quartiermeister Q in den James-Bond-Filmen wurde der in Südwales geborene Sohn eines Bergwerksingenieurs weltberühmt. In 17 Filmen mimte er den „Ausrüster“ des bekanntesten Agenten der Filmgeschichte. Dabei war er insgesamt nur rund 30 Minuten zu sehen. Ein Künstler eben.

Platz neun: Shirley Bassey

Shirley Bassey sang drei James-Bond-Songs.

Foto: Andreas Altwein / pa/ dpa

Wer James Bond sagt, kommt auch an Shirley Bassey nicht vorbei. In Cardiff geboren, steuerte sie gleich drei Bond-Songs bei: „Goldfinger“, „Diamonds are forever“ und „Moonraker“. Mit ihrer zugleich kraftvollen wie auch weichen Stimme begeisterte die Sängerin sogar die Queen, die sie 1999 zur Dame Commander of the British Empire erhob.

Platz acht: Chris Gunter

Chris Gunter ist Rekordnationalspieler von Wales.

Foto: Dan Mullan / Getty Images

Sein Debüt für die walisische Nationalmannschaft feierte der Abwehrspieler im Jahr 2007 gegen Neuseeland. Inzwischen ist Chris Gunter Rekordnationalspieler der „Drachen“. 101 Mal lief er für die Waliser auf. Bereits 2018 hatte er Torhüter Neville Southall als Rekordhalter abgelöst.

Platz sieben: Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones gewann einen Oscar.

Foto: imago stock / imago images/Xinhua

Auf der Kinoleinwand verdreht die Schauspielerin als Tochter eines spanischen Edelmannes gern mal den Kopf des mexikanischen Film-Helden Zorro. Dabei erblickte Catherine Zeta-Jones in Swansea das Licht der Welt. Für ihre Nebenrolle im Film-Musical „Chicago“ erhielt die Ehefrau von Michael Douglas sogar den Oscar.

Platz sechs: Tom Jones

Tom Jones begeistert sogar die Queen.

Foto: Andrew Parsons/Sunday Times / pa / empics

Eigentlich Staubsaugervertreter, wirbelte Tom Jones schnell auf den Bühnen der Welt ordentlich Staub auf. Vom Glamourfaktor ist der Sänger auf den Show-Bühnen von Las Vegas zu verorten. Von der Queen im Jahre 2006 zum „Knight Bachelor“ geschlagen, ging der Siegeszug des „Tigers“ jedoch von Treforest, einem Stadtteil der walisischen Stadt Pontypridd aus.

Platz fünf: Ian Rush

Ian Rush (l.) ist nicht nur beim FC Liverpool eine Legende.

Foto: Pa / picture alliance / empics

Der Stürmer ist eine Legende, nicht nur der walisischen Nationalmannschaft, sondern vor allem des FC Liverpool. 15 Jahre spielte er für die „Reds“ zwischen 1980 und 1996, nur unterbrochen von einem Gastspiel bei Juventus Turin. Fünf Mal Meister, dreimal Pokalsieger, zweimal Gewinner des Europapokals der Landesmeister schmücken den Angreifer.

Platz vier: George Everest

Der Mount Everest ist nach einem Waliser benannt.

Foto: Ursula Perreten / picture alliance / Zoonar

Da sage noch einer, Waliser wollen nicht hoch hinaus. George Everest, geboren 1790 in Crickhowell, trat früh in die Dienste der East India Company, war dort vor allem als Landvermesser tätig und perfektionierte diesen Beruf. Ihm zu Ehren benannte man den höchsten Berg dieses Planeten nach ihm: Mount Everest.

Platz drei: Gerwyn Price

Gerwyn Price ist Darts-Weltmeister.

Foto: Nigel Keene / pa / augenklick/firo Sportphoto/PSI

Sein Spitzname lautet „Iceman“, dabei lodert in ihm offensichtlich ein großes Feuer. Das braucht man auch, wenn man als Rugby-Spieler Erfolg haben will. Seine wirkliche Leidenschaft gehört jedoch dem Darts-Sport. Und dort brachte er es bei der letzten Weltmeisterschaft bis an die Spitze. Price ist zugleich der erste Waliser auf dem Darts-Thron.

Platz zwei: Christian Bale

Christian Bale als Batman.

Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection / pa

Haverfordwest heißt die Stadt, die einen der charismatischsten Schauspieler hervorbrachte. Christian Bale spielte sich vor allem als Batman in der Dark-Knight-Trilogie von Christopher Nolan in die Elite-Liga der schauspielenden Zunft. Oscar und Golden Globe erhielt er jedoch für seine Nebenrolle im Sport-Drama „The Fighter“.

Platz eins: Gareth Bale

Gareth Bale ist Kapitän der Waliser.

Foto: Darko Vojinovic - Pool / Getty Images

Wales, Golf, Madrid – Gareth Bale lässt kaum einen Moment aus, um zu dokumentieren, wie wichtig ihm die Spieler bei den „Drachen“ sind. Der Angreifer macht den Unterschied aus, das musste zuletzt auch die Türkei erfahren. Erst verschoss er einen Elfmeter, dann bereitete er das 2:0 für die Waliser abgezockt vor. Ein wahrer Künstler auf dem Platz.

