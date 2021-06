EM 2021: Alles, was Sie zur EM wissen müssen

Berlin. Am Freitag startet die 16. Fußball-Europameisterschaft, wenn auch mit einem Jahr Verspätung. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hatten eine Verschiebung des ursprünglich für 2020 geplanten Turniers unumgänglich gemacht. Die Morgenpost gibt einen Überblick über Favoriten, Regeln, TV-Übertragungen und allem, was Sie zur EM wissen müssen.

Wer sind die Favoriten auf den EM-Titel?

Der Weg zum Titel wird nur über Frankreich führen. Der Weltmeister geht mit der Mannschaft um die Superstars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann als Top-Favorit ins Turnier. Wieder wird der belgischen Mannschaft mit Stürmerstar Romelu Lukaku viel zugetraut, auch England und Italien werden immer wieder genannt. Bei Spanien bleibt abzuwarten, wie sich die Lage um die positiven Coronatests entwickelt. Die deutsche Mannschaft zählt nicht zu den ersten Titel-Anwärtern.

Wo findet die EM statt?

Die Europameisterschaft wird erstmals in elf Ländern ausgetragen. Spielorte sind München, Glasgow, Sevilla, Amsterdam, Baku, Budapest, Bukarest, Kopenhagen, Rom, St. Petersburg und London, wo auch die Halbfinals und das Endspiel stattfinden werden.

Wie ist der Modus der EM?

Zum zweiten Mal gehen 24 Mannschaften in sechs Gruppen an den Start. Die jeweils ersten beiden Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die K.o.-Runde, die mit dem Achtelfinale beginnt. Sind zwei oder mehr Mannschaften in einer Gruppe punktgleich, entscheidet zunächst der direkte Vergleich (erst Punkte, danach Tordifferenz, dann erzielte Tore aus den direkten Duellen). Schneiden bei drei oder vier punktgleichen Teams nach der Anwendung der genannten Kriterien noch immer mehrere Mannschaften gleich ab, wird das Prozedere erneut angewendet, jedoch ausschließlich bei den noch betroffenen Mannschaften.

Erst danach entscheiden (in dieser Reihenfolge) Tordifferenz, erzielte Tore und Anzahl der Siege aus allen Gruppenspielen, die Fair-Play-Wertung (Gelbe und Rote Karten) sowie die Platzierung in der Gesamtrangliste der EM-Qualifikation. Sonderregel: Kommt es im letzten Gruppenspiel zum Duell zweier Teams mit derselben Anzahl an Punkten, derselben Tordifferenz und derselben Anzahl an Toren und endet diese Partie unentschieden, entscheidet ein Elfmeterschießen über ihre endgültige Platzierung in der Gruppe.

Wie läuft die K.o.-Runde bei der EM?

Endet ab dem Achtelfinale eine Partie nach 90 Minuten unentschieden, gibt es eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Steht auch dann noch kein Sieger fest, kommt es zum Elfmeterschießen.

Welche Regeländerungen gibt es bei der EM?

Wieder einmal wurde die Handspielregel modifiziert, die offiziell ab 1. Juli in Kraft tritt, bei der EM jedoch bereits gilt. So ist ein versehentliches Handspiel, dem ein Tor oder eine Chance eines Mitspielers folgt, nicht mehr strafbar. Ein Handspiel des Torschützen bleibt ein Vergehen. Ein strafbares Handspiel liegt vor, wenn der Spieler den Ball absichtlich mit Arm oder Hand spielt oder seine Körperfläche unnatürlich vergrößert. Dies bleibt Ermessenssache des Schiedsrichters.

Gibt es den Videobeweis bei der EM?

Der Video Assistant Referee (VAR) feiert seine EM-Premiere, darf jedoch nur in folgenden Situationen eingreifen: Tore und Szenen, die zum Tor führen; Elfmeterentscheidungen und deren Entstehung, Situationen, die zu Roten Karten führen; Verwechslung von Spielern bei persönlichen Strafen.

Wann ist ein Spieler bei der EM gesperrt?

Ein Platzverweis zieht automatisch eine Sperre von mindestens einem Spiel nach sich. Zudem muss ein Spieler nach seiner zweiten sowie vierten Gelben Karte eine Partie aussetzen. Nach dem Viertelfinale verfallen die Gelben Karten.

Wie viele Auswechslungen sind erlaubt?

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind auch bei der EM fünf Auswechslungen bei maximal drei Spielunterbrechungen pro Team erlaubt. In der Verlängerung ist ein sechster Wechsel möglich.

Wo kann man die EM-Spiele sehen?

Wer die 51 Spiele live sehen will, der muss ins Internet. Ausschließlich MagentaTV überträgt alle EM-Partien live. Zehn Spiele laufen exklusiv über den kostenpflichtigen Streamingdienst. Die übrigen 41 Spiele sind auch bei ARD und ZDF zu sehen. Die ARD zeigt das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien am Freitag (21 Uhr), das Endspiel am 11. Juli (21 Uhr) wird vom ZDF übertragen. Die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft sind frei empfangbar: Gegen Frankreich (15. Juni, 21 Uhr) überträgt das ZDF, gegen Portugal (19. Juni, 18 Uhr) die ARD und gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) wieder das ZDF.

Wird es Public Viewing geben?

Anders als bei vergangenen Turnieren wird es wegen der Coronavirus-Pandemie keine Fanmeile am Brandenburger Tor oder großangelegtes Public Viewing geben. Diverse Biergärten in der Stadt werden jedoch zum EM-Gucken einladen – natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Finden die EM-Spiele vor Zuschauern statt?

In zehn der elf Stadien ist eine Zuschauer-Auslastung von 20 Prozent (München/ca. 14.000 Plätze) bis 50 Prozent (Baku/34.500, St. Petersburg/34.117) erlaubt. Nur in der Puskas-Arena in Budapest ist mit 68.000 Zuschauern die maximale Kapazität erlaubt.

Wer sind die Rekordhalter bei der EM?

Mit 21 Einsätzen ist Cristiano Ronaldo der Spieler mit den meisten EM-Spielen. Der Portugiese wird nun seine fünfte EM spielen und zieht damit mit Spaniens ehemaligem Torhüter Iker Casillas gleich. Mit einem Unterschied. Ronaldo wird auch bei seiner fünften Europameisterschaft zum Einsatz kommen, Casillas blieb 2000 und 2016 ohne Einsatz. Die meisten EM-Spiele als Trainer hat Bundestrainer Joachim Löw (17).

Die meisten Tore bei einer EM schoss der Franzose Michel Platini (neun im Jahr 1984), Ronaldo erzielte bei seinen vier bisherigen Turnieren ebenfalls neun Tore. Rekord-Europameister sind mit jeweils drei Titeln Deutschland (1972, 1980, 1996) und Spanien (1964, 2008, 2012). Deutschland vereint als Erster der ewigen EM-Tabelle auch die meisten Teilnahmen (zwölf), Spiele (49), Siege (26) und Tore (72) sowie Endspiele (sechs) und Halbfinals (neun).

Ist es die EM 2020 oder EM 2021?

Ein Blick auf das Logo der Uefa zur Europameisterschaft bringt es an den Tag. Dort heißt das Turnier offiziell „Uefa Euro 2020“. Der Sieger der EM 2020 kann wegen der Corona-Krise erst im Sommer 2021 ermittelt werden.

