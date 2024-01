Berlin. Bob Hanning will mit Potsdam in die Bundesliga und die besten deutschen Talente versammeln. Das soll auch der Nationalmannschaft helfen

Bob Hanning hat mal wieder eine Idee. Das ist an sich erstmal nichts Besonderes, birgt aber auch immer das Potenzial, Handball-Deutschland in Aufregung zu versetzen. Hanning ist ein streitbarer Charakter, an dem sich viele Leute reiben. Seine großen Verdienste um die Entwicklung des Sports sind aber unbestritten. „Es ist eine vielleicht große Idee“, sagt der Geschäftsführer der Füchse Berlin, „die erstmal aber auch nur eine Idee ist.“