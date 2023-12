Berlin. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning hat seine Zukunft geregelt. Wer sein Nachfolger sein soll und warum er sein Testament gemacht hat.

Sportlich hat Bob Hanning ein Jahr mit vielen Höhepunkten erlebt. So konnte der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin den Triumph seines Teams in der European League bejubeln und den WM-Titel der deutschen U21-Auswahl mit vielen Spielern des Hauptstadtklubs. Ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Talentförderung der Füchse und bei Zweitligist VfL Potsdam, dessen Trainer er ist. Aktuell sorgt die Bundesliga-Mannschaft in der Eliteklasse wieder für Furore. Zudem hat der 55-jährige Hanning gleich mehrere Weichen für die Zukunft gestellt. Darüber spricht er im großen Morgenpost-Interview und gewährt dabei auch tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben.